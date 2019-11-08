2019年世界旅游交易会闭幕 中国出境游市场受关注

人民网伦敦11月8日电（记者 强薇）2019年世界旅游交易会近日在伦敦闭幕。该交易会是世界旅游市场最重要的盛会之一，每年吸引超过180个国家和地区的5000余家展商前来参展，观众超过5万人。

今年的交易会上，中国展区以两节高铁车厢的造型精彩亮相。“车厢”内，40组车座构成了40个展位，“车窗”上则是各地景观海报。在参观者看来，颇有一种等候在高铁站台、面对一辆待发列车之感。新颖的高铁造型和丰富的参展内容，让不少关注中国旅游市场的展商前来参观洽谈。

不仅如此，中国的出境游市场也颇受关注。目前，中国出境旅游市场已成为全球最具潜力的出境旅游市场之一，不少旅游目的地开始研究讨论如何满足日益增长的中国游客的需求和期待。“北京直飞爱丁堡航线的开通以来，来苏格兰旅游的中国游客数量增长非常迅速。为此，我们计划在2020年春节期间推出一些面向中国游客的主题活动。”爱丁堡机场市场部负责人罗伯·朗告诉记者。

“随着中国经济的发展，人民生活水品的提高，出境游成了越来越多中国人的休闲方式。”世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春对记者表示，“中国出境游市场正在深刻影响全球旅游业格局，并且在未来相当长一段时间内，中国都将是全球出境游市场的主力军。”

此外，世界旅游业对经济的拉动作用也越来越明显。根据世界旅游城市联合会发布的《世界旅游经济趋势报告（2019）》，2018年全球旅游产业收入估算为5.34万亿美元，预计2019年达到5.54万亿美元。李宝春表示：“旅游产业增长速度高于经济增速这一趋势已在不少国家显现出来。除此之外，新技术的发展也让旅游变得更加智慧化、个性化，一方面旅游者会运用更多网络资源进行行程设计、预定和翻译，另一方面不少旅游目的地开始打造‘智慧旅游城市’，让旅游更加便利。”

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