“进博会对秘鲁拓展中国市场非常重要”

秘鲁外贸和旅游部部长埃德加·巴斯克斯（摄影：亚瑟夫）

人民网北京11月8日电 （亚瑟夫、吴思萱）“参加第二届进博会的国家、企业与民众的数量之多、范围之广、规模之大，给我留下了深刻的印象。”秘鲁外贸和旅游部部长埃德加·巴斯克斯接受人民网专访时赞叹道。他表示，秘鲁对中国的出口规模正在不断扩大，参加进博会对秘鲁拓展中国市场非常重要。

巴斯克斯是在上海出席进博会期间接受人民网专访的。巴斯克斯表示，进博会为秘鲁的出口和引资搭建了平台，有利于秘鲁出口保持良好增长势头。

作为本届进博会的主宾国之一，秘鲁在展会期间“大显身手”，引八方宾客驻足。巴斯克斯说：“在我们的国家馆中，有来自秘鲁的11家旅游企业和其他产品出口商，既展示了秘鲁悠久的文化历史，也带来了秘鲁最优质的出口商品、最热门的名胜古迹以及可口的食物。”他介绍说，秘鲁是中国市场上牛油果的主要供应商之一，是芦笋、藜麦等产品的第二大供应商。

今年4月，秘鲁在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间签署谅解备忘录，成为第19个加入“一带一路”倡议的拉美国家。当时，正是巴斯克斯代表秘鲁在北京与中方签署了该项协议。他表示：“‘一带一路’合作至关重要，对秘中两国开展投资、贸易等领域的交流合作大有裨益。”他期待，未来在“一带一路”框架下，两国能拓展合作新空间。

2019年是首批华人移民秘鲁170周年。秘鲁和中国都是文明古国，在文化上的交流互鉴由来已久，在扶贫和乡村振兴上也有着相似的成功历程。“中国在近几十年中一直保持高速发展，秘鲁也在近20年保持了高于拉美平均水平的增长率。两国解决农村人口脱贫的目标一致，在减贫方面都取得了一定的成功，在参与全球合作上也有同样的意愿。”巴斯克斯评价道。

采访中，巴斯克斯强调：“对世界来说，进博会是一场独特的盛会。习近平主席在进博会开幕式上的讲话意义深远。‘坚持对外开放’‘进一步降低关税’‘不断削减贸易壁垒’‘扩大进口’等话语充分展现了中国愿与世界分享市场、参与全球竞争的意愿。”他盛赞中国对外开放和积极推动全球化的姿态，“秘鲁愿与中国一道，携手并进，共同实现经济发展”。

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)