第二届进博会举办“新消费”论坛

人民网上海11月7日电 （记者陈尚文） 7日下午，第二届中国国际进口博览会“新消费——重塑全球消费市场的未来形态”主题论坛在上海国家会展中心举行。300余位与会嘉宾就新消费趋势下国际品牌在中国的机遇和挑战展开讨论。

上海市人民政府副秘书长尚玉英在论坛上指出，进博会有力地降低了国外品牌进入中国的成本，为全球的中小企业提供了难得的机遇。

主办方小红书创始人瞿芳说，希望以小红书为代表的互联网新平台能够创造连接供给和需求的新场景，让品牌和消费者建立有温度的关系，帮助新品牌抓住新消费的浪潮。

中国与全球化智库联合创始人兼秘书长苗绿称，数字经济正在引领着新一轮的全球化，数字经济已成为引领经济增长的重要引擎。但是，随着互联网科技和数字科技应用的全球性发展，其治理问题也成为全球性问题。因此，加强跨国合作，实现全球互联网治理和全球数字经济治理显得尤为关键。

对于新消费的未来趋势，上海国际问题研究院原院长、外交部外交政策咨询委员会委员杨洁勉分析认为，向前看10年是探索者，向前看20年是引领者，向前看30年是创造者。

日本贸易振兴机构上海代表处代表小栗道明称，当前中国民众正向随着美好生活和高质量经济发展转变。日本也在努力迎合中国经济这一转变，将更多日本有机产品引进中国市场，助力中国的社会经济发展。在此过程中，中国的电商发挥着非常重要的作用。他希望能够为扩大日中经济交流，为世界经济发展贡献一份力量。

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