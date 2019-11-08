为缓和中东紧张局势贡献中国智慧

人民网北京11月8日电 （记者宦翔）8日，中国政府中东问题特使翟隽就近期访问埃及、沙特和伊朗举行中外媒体吹风会。他表示，此行主要目的是听取地区国家和阿盟对中东局势发展的看法和如何实现地区长治久安的考虑，并为缓和地区紧张局势、解决热点问题作出中方努力、贡献中国智慧。

这是翟隽担任中国政府中东问题特使以来首次出访。访问期间，翟隽向地区国家重点介绍了王毅国务委员兼外长在联大期间提出的缓和海湾局势的“三点倡议”：一是推动伊朗核问题尽快回归全面协议轨道；二是推动海湾地区国家搭建对话协商平台；三是推动域外国家为促进地区安全发挥积极作用。地区国家赞赏中方提出的相关建设性主张和倡议，希望中方为推动地区实现和平、稳定和发展做出更大的努力和贡献。

翟隽介绍了访问过程中几点突出感受：一是地区国家普遍对当前局势感到担忧，认为中东局势前景不乐观、走向不可控，地区动荡还会持续甚至有可能恶化。二是地区国家一致反对外来干涉，普遍认为外部干涉是导致局势紧张升级的主要原因。三是地区国家都认为应通过对话协商，寻求政治解决热点问题，为地区紧张局势降温。四是地区国家期待包括中国在内的国际社会在地区事务中发挥更大作用。地区国家普遍赞赏并感谢中国为推动地区实现和平、稳定、发展发挥的积极和建设性作用，期待中国能更多参与中东事务。

翟隽指出，中方愿积极支持一切有助于推动地区形势缓和的外交努力，不断深化同地区国家互利合作，帮助中东地区早日实现长治久安。他还介绍了中方对于中东局势和地区热点问题的主张，并回答了媒体的提问。（完）

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