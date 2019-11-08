综合消息：中国扩大开放为世界带来更多新机遇——国际社会持续关注第二届中国国际进口博览会

新华社北京11月8日电 第二届中国国际进口博览会5日在上海开幕，国际社会连日来持续关注。多国专家学者和政商界人士表示，中国举办进博会主动扩大进口，倡导共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，展示出大国担当和全球化视野，中国进一步扩大开放将为世界带来更多新机遇。

墨西哥工业发展和经济增长研究所所长何塞·路易斯·德拉克鲁斯说，中国举办进博会向世界发出建设开放型世界经济的信息。中国主张推动国际贸易自由往来，将多边主义作为推动经济交流发展的重要元素。在贸易保护主义抬头的大环境下，中国向世界展现越来越开放的一面，展示出中国的大国担当和全球化视野。

塞尔维亚政治分析师德拉戈米尔·安杰尔科维奇说，对塞尔维亚而言，进博会提供了在平等基础上参与到经济全球化当中的重要机遇。中国通过进博会鼓励经济合作，把更多国家团结在一起。

塞尔维亚资深外交官、国际问题专家日瓦丁·约万诺维奇说，第二届进博会的举办展现出中国市场进一步开放的姿态，反映出世界第二大经济体有意愿共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学教授汉弗莱·莫希说，中国通过进博会为世界提供了一个巨大市场，对于正在努力实现工业化的坦桑尼亚而言，本届进博会是一个扩展海外市场的绝佳机会。

印度尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格说，进博会是一个创新举措，使得发展中国家有机会参与全球经济发展，培育共同市场。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼说，中国承诺进一步对外开放、推动建设开放型世界经济为其他国家树立了很好的榜样。创造一个良好的投资和商业环境，不仅推动中国自身经济可持续发展，也为世界经济发展提供了巨大的市场。

黎巴嫩中国问题专家马哈茂德·拉亚认为，进博会清楚表明，中国决心扩大开放。进博会已成为外界观察中国巨大市场的重要窗口，对全球许多经济体将有所助益。

澳大利亚参展企业澳佳宝首席执行官阿拉斯泰尔·赛明顿（中文名施民腾）说，进博会展现了中国对进一步扩大开放和持续优化营商环境的承诺和决心，中国的一系列举措非常振奋人心。中国将进博会从“全球首创”做成“全球盛会”，给全球商家提供了相互交流、接洽的平台。

率团出席进博会的捷克众议院主席拉德克·冯德拉切克表示，中国经济的繁荣及开放为捷克企业提供了诸多机会，相信借助进博会平台，捷克传统企业和新型、有吸引力的项目有机会向现有和潜在的中国合作伙伴推荐自己。

南非贸工部副部长努玛龙格拉·吉娜说，进博会已被视为一个理想的国际平台，为各个国家提供展示自己产品和服务的机会。南非参加进博会不仅可以深化南中两国之间政治与经济联系，还能帮助南非在全球贸易市场中寻找机会，相信参加进博会的南非企业一定会“满载而归”。

俄罗斯工业贸易部副部长格鲁兹杰夫在进博会参观俄罗斯食品展台后对记者表示，中国扩大开放给俄罗斯带来更多机会。“我相信每个在此的俄罗斯出口商都有这种体会，几年前在中国市场上几乎没有我们的农产品和食品，而现在向中国出口这些产品已成为我们的发展方向之一。”（参与记者：吴昊、陈晨、石中玉、高竹、杨晓红、荆晶、赵旭、涂一帆、郝亚琳、王晨笛、李良勇）

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