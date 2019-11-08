新华社雅典11月8日电 专访：中希关系已成为不同国家间和平相处、合作共赢的典范——访中国驻希腊大使章启月

新华社记者李晓鹏 于帅帅

应希腊共和国总统帕夫洛普洛斯邀请，国家主席习近平将于11月10日至12日对希腊进行国事访问。中国驻希腊大使章启月日前在雅典接受新华社记者专访时表示，此次访问是对中希关系的“再回首”“再提升”“再起航”。中希关系已成为不同规模、不同制度、不同文化国家之间和平相处、合作共赢的典范。

章启月说，中国和希腊同为文明古国，对人类文明和进步影响深远，两国的文明底蕴和人民之间深厚的友好感情为双边关系发展奠定了坚实基础。中希自1972年建交，特别是2006年建立全面战略伙伴关系以来，始终相互尊重、相互信任、相互理解、相互支持，友好合作关系始终持续健康发展，并不断焕发出新的生机与活力。

她指出，尽管中希政治制度和国家规模不同、文化传统有别，但双方在维护世界和平、实现共同发展这一根本利益诉求上高度一致，在自由贸易、多边主义等重大问题上有相同或相似的立场。

希腊是较早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧盟国家。今年4月，希腊成为中国－中东欧合作机制正式成员，使“16+1合作”扩大为“17+1合作”。

对此，章启月表示，“一带一路”倡议和“17+1合作”是推动中希关系发展的重要平台和抓手。希腊致力于建设地区互联互通枢纽的发展战略，与“一带一路”倡议和“17+1合作”机制宗旨高度契合。

她介绍说，以中欧陆海快线为例，部分从亚洲等地运到欧洲的集装箱可从希腊比雷埃夫斯港（比港）转乘铁路运输专列，一路向北进入欧洲腹地，覆盖欧洲多国，货物运输时间比传统的西北欧路线节省约7天至11天时间，成本大大降低。“一带一路”倡议和“17+1合作”正让希腊这个海上丝绸之路与陆上丝绸之路的交汇点重焕生机与活力。

章启月表示，中希在共建“一带一路”框架下，推动基础设施、交通、能源、通信、金融等领域合作不断取得新进展，特别是双方在比港项目上的合作取得了良好的经济和社会效益，已成为国与国之间互利共赢合作的典范。

近年来，中希人文交流和文明间对话交往频繁，两国博物馆换展已成常态，文艺团体密集互访演出，高校和社会团体频繁交流互动，两国还共同倡议发起了文明古国论坛。章启月认为，中希人文交流一直在为两国关系发展夯实基础、为两国共建“一带一路”增光添彩。

章启月回顾说，早在两国建交前，一些希腊船东就冲破禁运，帮助新中国运输物资。近年来，希腊曾多次帮助中国政府从战乱或动荡国家撤出中国公民。对于中国在希腊主权债务危机期间所给予的坚定支持，希腊人民也一直感念在心。“两国人民这种相互信赖、患难与共的深情厚谊，是中希人文交流蓬勃开展的重要民心支柱。”

她表示，今年，中国正处于向全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标迈进的关键之年，希腊则刚刚走出债务危机阴影，国家经济社会发展进入新阶段。以习近平主席此次对希腊的访问为标志，两国关系将掀开崭新的一页。

着眼未来，章启月表示，中希将在共建“一带一路”和共倡文明对话框架下，进一步发挥各种合作和交流机制的作用，充分调动两国社会各界积极性，促使人文交流为两国关系贡献更多亮点；将继续以文明古国论坛为平台，同其他文明古国加强沟通交流，共同促进文明交流互鉴；将充分挖掘旅游合作潜力，特别是推动开通更多直航航线；两国还将以北京2022年冬奥会为契机，加强体育合作，并继续扩大双方在教育、研究、创新等领域的合作。

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)