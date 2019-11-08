联大通过决议再次敦促美国终止对古巴封锁

新华社联合国11月7日电（记者徐晓蕾）第73届联合国大会7日以压倒性票数通过决议，再次敦促美国终止对古巴近60年的经济、商业和金融封锁。这是联大连续28年通过此类决议。

联大当天就古巴提交的相关决议草案进行投票表决。联合国193个会员国中192个参与投票，其中187个投赞成票，美国、以色列和巴西投反对票，哥伦比亚和乌克兰弃权。

决议呼吁所有国家不要颁布或施行具有治外法权效力、影响他国主权及其管辖范围内实体和个人合法权益、影响贸易和航运自由的法律和措施，如美国的“赫尔姆斯-伯顿法”，敦促其尽快撤销或废除此类法律和措施。

古巴外长罗德里格斯在表决前说，美国对古巴的封锁损害了古巴人民的人权，美国实行的燃料禁运政策致使古巴人民生活困难。

6日至7日，联大举行关于终止美国对古巴经济、商业和金融封锁必要性的辩论会。绝大多数发言的国家和地区组织代表支持古巴，要求美国结束对古巴的封锁。中国常驻联合国代表张军明确表态支持这一立场。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。1996年3月，美国制定“赫尔姆斯-伯顿法”，规定对所有同古巴发生经济贸易往来的外国公司实施严厉制裁。2015年7月，美古两国正式恢复外交关系，但美国未全面解除对古封锁。特朗普就任美国总统后，美国政府收紧对古政策。

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