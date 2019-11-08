北海道副知事：进博会为外商提供了难得的“中国机遇”

人民网上海11月8日电（王晓霞 张靖 玄番登史江） “中国市场的竞争很激烈，虽然有挑战，但更蕴藏着巨大的机遇”。11月6日，集结25家北海道企业，携700余种北海道特产参展第二届中国国际进口博览会的日本北海道副知事浦本元人和北连农业协同组合联合会副会长柿林孝志做客人民网访谈间，详细介绍了进博会上展示的北海道特色食品及农产品、并表示出把握进博会带来的难得机遇、扩大与华合作的迫切期待。

日本北海道副知事浦本元人（中间）和北连农业协同组合联合会副会长柿林孝志（右一）做客人民网访谈间。（人民网记者王晓霞摄）

700种北海道特产来华寻销路

浦本副知事表示，这是北海道第二次参展进博会，今年共集结了道内的25家企业并带来了超过700种北海道特产，其中既有大米、各式甜品、调味品和水产品等享有一定知名度的北海道美食，也不乏玉米浓汤和成吉思汗烤肉酱汁等中国消费者不甚了解的北海道特产。他期待这些北海道美食可以通过进博会这个大平台早日走进中国的千家万户。

而柿林副会长推荐的是北海道的顶级大米品牌“梦美利可（Yumepirika）”。据介绍，这款大米已获得出口中国的许可，人们可以在北海道展台品尝到用梦美米做成的米饭。“欢迎更多的采购商前来品尝及洽谈业务。”

第二届进博会8.2馆北海道展区的展台上摆放着日本大米和拌饭料。（人民网记者王晓霞摄）

北海道旅游，至少要来16次

一直以来，日本都是中国游客出境旅游的热门目的地。日本旅游观光局的数据显示，2018年超过800万中国游客赴日旅游。2019年日本更是提出了招待1000万中国游客的小目标。冬可滑雪夏可赏花的北海道深受中国游客青睐。在浦本副知事看来，来北海道旅游，至少需要16次。这是因为北海道地域广阔，可分东南西北四个区域，而且北海道气候宜人、四季分明，每个区域的每个季节的景致也各具看点，所以要想走遍北海道的四个区域并领略各地的四季风光，至少16次。对于初次到访的中国游客来说，札幌、小樽、函馆等代表性观光地是个不错的选择。而第二次之后，不妨到北海道的北部和东部地区走走看看。

北海道将迎来海产品最肥美的时节，再加上静谧怡人的景色，非常适合来旅游。特别值得一提的是罕见的北海道独特景观——“流冰靠岸”，条件允许的情况下，漫步在流冰上也是不错的体验。

第二届进博会8.2馆北海道展区内等待品尝北海道冰淇淋的长队。（人民网记者王晓霞摄）

中国市场，有挑战更有机遇

在本次进博会上，北海道拿出了众多压箱底的特色产品，对中国市场的重视毋庸置疑。

“中国人口居世界第一位，经济规模世界第二，拥有庞大的市场。中国是北海道最大的贸易合作伙伴，是第二大旅游客源国，而且明年有望成为第一。中国是北海道非常重要的贸易合作伙伴。”，浦本副知事在谈到对华贸易时表示。

世界银行发布的《营商环境报告》显示，2018年，首届进博会举办前夕，中国的营商环境排名从2017年的78位上升至46位；日前，中国的营商环境排名进一步提升至31位。

中国对于外商来说，是当之无愧的“机遇之国”。

“中国市场的竞争很激烈，虽然有挑战，但更蕴藏着巨大的机遇。我们希望能够进一步加强交流，将挑战变成机遇，因此本次与其他众多展商一起参加进博会，这是让广大中国人了解北海道丰富物产的大好机会”，浦本副知事说。

新起点，新期待

今年是新中国成立70周年，也是日本启用新年号“令和”之年。对于中日两国都是新起点的一年，日本的各个自治体、企业也有自己的新期待。

浦本副知事表示，作为日本地方自治体，北海道希望多参加进博会以及中国举办的其他活动，加强与中国各界的交流，同时也希望更多的中国人来到北海道，增进相互理解，由区域友好辐射到国家友好，为进一步加强日中两国友好关系做出自己的贡献。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)