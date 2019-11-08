说明书遭“打回重做” 波音737MAX客机复飞再受阻

知情人士6日披露，多家监管机构责成美国波音公司修改737 MAX系列客机软件系统修复说明书，恐导致737 MAX复飞时间延后。

彭博社报道，波音近期提交的软件系统修复说明书没有通过美国联邦航空局和欧洲航空安全局等监管机构审核。另据美联社报道，审核上周开始，仍未完成。

737 MAX需要先通过全面审核、模拟机测试和安全认证飞行测试，随后才能获监管机构“放行”复飞。

波音6日发表声明解释，企业依照先前常用格式提交说明书，但“监管机构要求以不同形式表达信息”，因而这家飞机制造商“正按要求修改说明书”。

知情人士预估，说明书遭“打回重做”可能让复飞时间延后数天甚至数周。

波音737 MAX系列客机因牵涉两起致命空难事故今年3月遭全球多国停飞，迄今仍未复飞。证据显示，客机特有的“机动特性增强系统（MCAS）”自动防失速软件可能在一个飞机迎角传感器显示数值不正常时遭激活，继而导致客机不断俯冲、难以受飞行员掌控。

波音正与美国联合技术公司下属的柯林斯航空航天公司一起对MCAS作出修正。柯林斯负责开发737 MAX的自动化计算机系统。

依据波音先前提交的说明书，737 MAX今后将使用两台飞行控制计算机，而不是一台。

波音发言人戈登·约翰德罗说，企业在接受审核时将继续与联邦航空局等监管机构合作。就737 MAX复飞，他说：“现在猜测会如何影响复飞计划，为时过早。”

波音希望今年年底前让联邦航空局通过软件系统修复方案。波音董事长戴维·卡尔霍恩5日说，首席执行官丹尼斯·米伦伯格自愿放弃今年全年奖金和股票盈利，直到737 MAX完全复飞。（顾梓峄）（新华社专特稿）

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