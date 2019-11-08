英最大反对党副党首请辞 工党会否更加“左偏”？

英国最大反对党工党副党首汤姆·沃森6日宣布辞任下院议员和副党首，称这是“个人而非政治”决定。

尽管沃森当天与工党党首杰里米·科尔宾互致信件、淡化分歧，两人因为英国脱离欧洲联盟事务的政策方向一直不睦。沃森请辞引发工党是否更加“左偏”的猜测。

【和平“道别”】

沃森6日致信科尔宾说，现在是他离开议会下院、“开始不同生活的正确时刻”，这是“个人而非政治”决定。他将在12月12日议会选举前继续任工党副党首，为党派“积极”助选。

沃森说，他与科尔宾的“不少共同兴趣不如政治分歧知名”，感谢科尔宾“过去4年即便在困难时期也显现尊重与礼貌”。英国《泰晤士报》注意到，沃森没有明确支持科尔宾出任首相。

科尔宾在回信中感谢沃森对工党所作贡献，说“数以千计”工党成员和工会会员“非常遗憾看到你离开”，“这不是我们合作的终结”。

按照英国《卫报》的说法，沃森宣布请辞经过与科尔宾方面的“精心设计”。一些下院议员推测，工党领导层可能会在选举后让沃森进入议会上院。

【“脱欧”分歧】

尽管2015年同一天当选党首和副党首，科尔宾和沃森的矛盾早已公开化。英国广播公司报道，两人来自工党不同政治派系，沃森持中间温和立场，而科尔宾是知名左派。

一同执掌工党以来，沃森和科尔宾多次公开显现分歧，最近一次是两人就工党的“脱欧”事务立场难以达成共识。

工党按科尔宾想法定下的官方主张是先举行议会选举，再就“脱欧”举行全体公民投票，同时暂不公开将在二次公投中支持“脱欧”还是“留欧”。但沃森一直坚定主张“留欧”，强烈要求工党支持先公投后选举。工党领导层爆发内讧且“脱欧”主张不明因而屡次遭媒体曝光。

今年9月工党全国大会期间，沃森的副党首一职险些不保。左派工党成员乔恩·兰斯曼提出“废除副党首职位”动议，直到科尔宾介入才作罢。沃森当时说，他遭遇一次未遂“飞车”射杀。

【政坛“老将”】

按照《泰晤士报》的说法，沃森的个人政治生涯与工党的现代史密不可分。

路透社报道，现年52岁的沃森2001年首次当选下院议员，先后为两名工党籍前首相托尼·布莱尔和戈登·布朗工作。

让沃森声名鹊起的是他对新闻媒体大亨鲁珀特·默多克旗下报纸《世界新闻报》窃听电话丑闻的公开批评。《世界新闻报》一度是英国发行量最大报纸，因2011年爆发窃听丑闻而停刊。

只是，科尔宾2015年当选党首后，不少中间派成员已脱离工党甚至议会下院。2017年科尔宾经议会选举强化权力，沃森日益受孤立。

沃森今年3月牵头组建“未来英国”小组，聚集大约100名中间温和派工党成员，希望确保不再有人因不满科尔宾而退党，且工党今后不会进一步“左偏”。

然而眼下沃森也宣布离开，一些媒体预期，左派今后在工党可能日益独大。接替沃森的将是一名“更左”的副党首。（海洋）（新华社专特稿）

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