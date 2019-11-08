人民网>>国际

英最大反对党副党首请辞 工党会否更加“左偏”？

2019年11月08日08:39  来源：新华网
 

　　英国最大反对党工党副党首汤姆·沃森6日宣布辞任下院议员和副党首，称这是“个人而非政治”决定。

　　尽管沃森当天与工党党首杰里米·科尔宾互致信件、淡化分歧，两人因为英国脱离欧洲联盟事务的政策方向一直不睦。沃森请辞引发工党是否更加“左偏”的猜测。

　　【和平“道别”】

　　沃森6日致信科尔宾说，现在是他离开议会下院、“开始不同生活的正确时刻”，这是“个人而非政治”决定。他将在12月12日议会选举前继续任工党副党首，为党派“积极”助选。

　　沃森说，他与科尔宾的“不少共同兴趣不如政治分歧知名”，感谢科尔宾“过去4年即便在困难时期也显现尊重与礼貌”。英国《泰晤士报》注意到，沃森没有明确支持科尔宾出任首相。

　　科尔宾在回信中感谢沃森对工党所作贡献，说“数以千计”工党成员和工会会员“非常遗憾看到你离开”，“这不是我们合作的终结”。

　　按照英国《卫报》的说法，沃森宣布请辞经过与科尔宾方面的“精心设计”。一些下院议员推测，工党领导层可能会在选举后让沃森进入议会上院。

　　【“脱欧”分歧】

　　尽管2015年同一天当选党首和副党首，科尔宾和沃森的矛盾早已公开化。英国广播公司报道，两人来自工党不同政治派系，沃森持中间温和立场，而科尔宾是知名左派。

　　一同执掌工党以来，沃森和科尔宾多次公开显现分歧，最近一次是两人就工党的“脱欧”事务立场难以达成共识。

　　工党按科尔宾想法定下的官方主张是先举行议会选举，再就“脱欧”举行全体公民投票，同时暂不公开将在二次公投中支持“脱欧”还是“留欧”。但沃森一直坚定主张“留欧”，强烈要求工党支持先公投后选举。工党领导层爆发内讧且“脱欧”主张不明因而屡次遭媒体曝光。

　　今年9月工党全国大会期间，沃森的副党首一职险些不保。左派工党成员乔恩·兰斯曼提出“废除副党首职位”动议，直到科尔宾介入才作罢。沃森当时说，他遭遇一次未遂“飞车”射杀。

　　【政坛“老将”】

　　按照《泰晤士报》的说法，沃森的个人政治生涯与工党的现代史密不可分。

　　路透社报道，现年52岁的沃森2001年首次当选下院议员，先后为两名工党籍前首相托尼·布莱尔和戈登·布朗工作。

　　让沃森声名鹊起的是他对新闻媒体大亨鲁珀特·默多克旗下报纸《世界新闻报》窃听电话丑闻的公开批评。《世界新闻报》一度是英国发行量最大报纸，因2011年爆发窃听丑闻而停刊。

　　只是，科尔宾2015年当选党首后，不少中间派成员已脱离工党甚至议会下院。2017年科尔宾经议会选举强化权力，沃森日益受孤立。

　　沃森今年3月牵头组建“未来英国”小组，聚集大约100名中间温和派工党成员，希望确保不再有人因不满科尔宾而退党，且工党今后不会进一步“左偏”。

　　然而眼下沃森也宣布离开，一些媒体预期，左派今后在工党可能日益独大。接替沃森的将是一名“更左”的副党首。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved