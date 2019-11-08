受国际原子能机构监督 伊朗开始向离心机注入铀气

伊朗原子能组织7日确认，受国际原子能机构(IAEA)核查员监督，伊朗开始向福尔多核设施的离心机注入铀气。

【确认监督】

伊朗原子能组织在一份声明中说：“经过所有成功的准备……从7日开始向福尔多核设施离心机注入铀气……所有过程受到联合国核监察机构人员监督。”

声明所说联合国核监察机构，指国际原子能机构。这一机构一直监督伊朗履行伊朗核问题全面协议情况，核查伊朗核设施和活动。

国际原子能机构说，核查员在伊朗执行任务，拟就相关活动发布报告，没有提及任务具体内容。

向福尔多核设施离心机注铀气是伊朗中止履行核协议的第四步。协议规定，伊朗可以利用纳坦兹核设施的5060台离心机生产浓缩铀，福尔多核设施离心机不能用于铀浓缩、可以制造民用同位素。

伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪7日告诉伊朗国家电视台，向离心机注入铀气的过程需要数小时才能稳定，“多名国际原子能机构核查员9日前将再次前往福尔多核设施，”届时那里所产浓缩铀的丰度将达到4.5%。

他说，福尔多核设施的离心机全部是第一代IR-1型，其中696台注入六氟化铀气，另外348台继续用于生产民用同位素。

【解释插曲】

熟悉国际原子能机构人员在伊朗工作的人士6日告诉路透社记者，伊朗短暂扣押一名国际核查员并没收她的旅行文件，这种情况据信是伊核协议2015年生效以来首次发生。

伊朗法尔斯通讯社报道，那名核查员上周试图进入纳坦兹核设施时遭拒，原因是她随身携带的器械接受安全检查时触发警报。伊方随即通报国际原子能机构。涉事核查员已经离开伊朗。

国际原子能机构发言人和伊朗常驻这一机构的代表拒绝回应这一事件。

路透社报道，国际原子能机构理事会定于7日开会，议程可能包括核查员遭扣一事。

一名西方外交官说：“这一机构想要展示严肃对待这类事件。”另一名欧洲国家外交官担心这件事将对国际原子能机构今后在伊朗核查产生不利影响。

根据伊核协议，伊朗允许130名至150名国际原子能机构核查员前往伊朗。一旦国际原子能机构提出要求，伊朗允许核查员定期，甚至每日赴纳坦兹核设施现场查看。

【说明理由】

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫6日说，伊朗中止履行协议部分条款，是回应美国单方面退出协议、欧洲国家没有履行协议义务。

就伊朗最新动向，美国、法国、德国6日分别回应。

美国国务院在一份声明中指认伊朗“朝错误方向迈出一大步”。在法国总统埃马纽埃尔·马克龙看来，这是伊朗的“重大”举措。德国外交部长海科·马斯敦促伊朗恢复履行伊核协议全部条款。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫说，伊朗最新举措令人担忧，但俄方理解伊朗是受美国制裁不得已而为之。（杜鹃）（新华社专特稿）

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