美众院拟下周就弹劾调查公开听证 或坐实“通乌”

美国国会众议院情报委员会定于下周就针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查公开听证。作为主要证人，3名外交官将公开先前在闭门听证会谈及内容。

美国驻乌克兰临时代办威廉·泰勒的证词6日公开。他认定特朗普以美方军事援助为筹码，要求乌克兰方面调查美国2020年总统选举民主党籍竞选人乔·拜登和他的儿子。

【掌握足够材料】

美国驻乌克兰临时代办泰勒、分管欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办乔治·肯特定于13日在众议院情报委员会公开作证，前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇定于15日公开作证。这3人10月出席闭门听证会。

众议院情报委员会主席亚当·希夫说，下周的公开听证将给美国人“评估证人、作出判断”的机会，美国人同样可以了解总统行为不当的“一手信息”。

情报界一名官员8月举报特朗普7月同乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话时要求对方调查拜登父子，触发众议院9月24日启动针对特朗普的弹劾调查。调查人员两个月来先后传唤国务院多名官员作证，公开关键证人的证词。

路透社报道，公开听证似乎是众议院弹劾特朗普的“前奏”。民主党人认定，尽管特朗普政府一些官员不配合，他们已经获得足够材料推动公开听证。

【坐实“利益交换”】

民主党人6日公开泰勒的证词，共324页。这名外交官在先前的闭门听证中说，特朗普政府经由常规外交渠道和“非常规渠道”处理乌克兰事务，两个渠道就总统要求乌方调查拜登父子有分歧。

“非常规渠道”由特朗普私人律师鲁迪·朱利安尼主导，成员包括美国政府前乌克兰问题特使库尔特·沃尔克、美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰和能源部长里克·佩里。

泰勒告诉调查人员，他“明确了解”调查亨特·拜登供职的天然气企业贝里斯马控股公司是乌方获得军事援助的前提。桑德兰曾告诉他“一切取决于泽连斯基宣布调查”。

泰勒认定，调查那家企业的目的是曝光拜登的“黑料”，以帮助特朗普连任。

依据公开的证词，泰勒没有直接与特朗普本人或朱利安尼沟通。共和党人因而以泰勒不掌握一手信息抨击他。

【白宫增加人手】

特朗普6日经由社交媒体“推特”回应，说弹劾调查是“虚伪骗局”。

这名共和党籍总统多次否认不当处理乌克兰事宜，认定弹劾调查是民主党人对他的政治迫害。

为应对弹劾调查推进，白宫预期强化通信小组实力。一名不愿公开姓名的白宫官员告诉美联社记者，特朗普的“盟友”、佛罗里达州前总检察长帕姆·邦迪和财政部前发言人托尼·萨伊格预期进入这一小组，协助应对今后几天可能发生的状况。（包雪琳）（新华社专特稿）

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