中美两国成功破获首起芬太尼走私案

本报邢台11月7日电 （记者张腾扬）11月7日，河北省邢台市中级人民法院依法对刘某、蒋某某、王某某等9名被告人非法制造、贩卖芬太尼等毒品案进行了一审公开宣判。其中，刘某被判处死刑缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；蒋某某、王某某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其他6人被分别判处六个月至十年不等的有期徒刑，并处相应罚金。对侦查机关扣押的涉案毒品、原料及工具，依法予以没收；对被告人的违法所得，依法追缴。

宣判结束后，国家禁毒委员会办公室在邢台举行新闻发布会，国家禁毒办副主任于海斌通报了刘某、王某某等人走私芬太尼等毒品案的具体案情和中美两国禁毒执法部门合作打击芬太尼类物质情况。

据悉，2016年11月以来，王某某等人先后注册公司，开展医药中间体销售业务。为牟取暴利，王某某根据美国境外买家需求，从刘某、蒋某某处购买芬太尼、阿普唑仑等毒品，通过国际快递走私出境。2017年5月以来，刘某、蒋某某共谋在江苏常州设立加工窝点，非法加工芬太尼并贩卖给王某某等人。

2017年12月，在公安部禁毒局的组织和上海、江苏等省市的协助下，河北省公安厅部署邢台市公安局抽调百余名警力，从美国国土安全部移民海关执法局驻广州办公室通报的一个电话号码入手侦查，成功破获了刘某、蒋某某、王某某等人非法制造、贩卖、走私芬太尼等毒品案，先后抓获或审查违法犯罪嫌疑人20余名，捣毁芬太尼加工窝点1个、销售网店2个，缴获芬太尼11.9公斤，缴获阿普唑仑等其他毒品19.1公斤，全链条摧毁了一个非法加工、贩卖、走私芬太尼等毒品的犯罪团伙。

此案是中美联合成功破获的第一起芬太尼走私案件。案件侦办中，中国公安部禁毒局与美国国土安全部移民海关执法局始终保持密切沟通协作，及时分享情报信息和交换证据材料。案件的成功侦破，充分体现了中美两国缉毒执法部门良好的合作关系，反映了两国缉毒执法人员过硬的专业素养和敬业精神。

此次案件宣判，充分彰显了中国政府严惩芬太尼类物质犯罪的立场和决心，体现了中国政府一贯秉承的对毒品犯罪“零容忍”态度。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 10 版）

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