为大选打压工党？ 英国保守党陷“视频失真”风波

英国保守党人发布一段剪辑过的视频片段，断章取义最大反对党工党脱离欧洲联盟事务发言人基尔·斯塔默的采访，被质疑有误导选民、打压对手之嫌。

保守党主席詹姆斯·克莱弗利6日不认可视频遭“过度编辑”以至于失真的说法，拒绝道歉。

【重新“包装”】

随着12月12日议会选举临近，久拖不决的“脱欧”进程成为影响选民投票意向的重要因素之一。

工党“脱欧”事务发言人斯塔默5日接受英国独立电视公司采访，被“拷问”工党的“脱欧”计划，包括如何与欧盟重新谈判一份“脱欧”协议、会否在二次全体公民投票中为这份协议宣传造势。

路透社报道，斯塔默接受采访后，保守党人发布一段采访视频片段，剪辑掉斯塔默回答主持人提问的内容，试图给外界留下工党就“脱欧”事务没有答案的印象。

按这家媒体说法，在这段遭过度编辑的片段中，独立电视公司主持人皮尔斯·摩根问斯塔默，欧盟为何会给予工党政府一份新的“脱欧”协议。斯塔默随后开始眨眼，似乎吃惊不小，表情犹豫且不自然。视频还配上红色字幕：“工党就‘脱欧’没有计划。”

然而实际采访中，斯塔默没有犹豫，而是立即回答：“好的皮尔斯，3年里我一直在和欧盟以及欧盟27个成员国的政治领导人沟通，我非常了解他们可能给工党政府一份什么样的协议。”

工党的最新“脱欧”主张可以总结为：重新谈判一份“脱欧”协议，随后再次公投。工党希望新政府组建3个月内与欧盟谈妥“软脱欧”协议，确保英国留在欧盟关税同盟；工党党首杰里米·科尔宾当选首相后半年内举行二次公投，可能提供的选项包括是否支持“软脱欧”协议和是否支持“留欧”。

【拒绝道歉】

保守党议员约翰尼·默瑟在社交媒体“推特”发布这段视频片段。他承认视频失真，同时道歉。

“我道歉并将删除它，”默瑟说，“原始视频已经足够糟糕，我不明白为什么还要改变它。”

然而，保守党主席克莱弗利不接受视频遭过度编辑以至于失真的说法。他辩称，剪辑视频的原因是为让它变短一些，“因为基尔的回答太过啰嗦”。

这样的说法遭到主持人摩根批评。

“这简直令人错愕：无耻地重新编辑一段视频，让它看起来完全是另一副样子，给出完全误导（的信息）……来让你的对手看起来愚蠢，”摩根说，“而且当你被抓到，你甚至不敢说：‘是的，我们原本不该那么做，我道歉’。”

英国议会6日解散，意味着持续大约5周的竞选正式拉开帷幕。选举结果定于12月13日凌晨揭晓。一些政治人士担心，竞选期间，误导选民的“假新闻”可能经由社交媒体迅速传播，进而间接左右选举结果。

英国舆观调查公司5日发布的民意调查数据显示，保守党获得的支持率领先，达到38%；工党次之，为25%。另外，自由民主党所获支持率为16%，脱离欧洲联盟党为11%。（闫洁）（新华社专特稿）

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