埃尔多安频打“移民牌” 欧盟要资助土耳其挡难民

欧洲联盟委员会官员6日说，欧盟准备资助土耳其上千万欧元，协助后者增强海岸警卫队力量。美联社报道，欧盟这一决定意在依靠土耳其阻拦来自叙利亚等国家的移民经由地中海入境欧洲。

欧盟委员会分管欧盟扩充事务的副秘书长马切伊·波博斯基说，这一欧盟行政机构已经“制定出一套措施，预计投入5000万欧元（约合5500万美元）”，这笔资金的一部分将用作“提高土耳其海岸警卫队执行搜寻和救援任务的能力”。

这名官员说，其余资金将用来改善移民收容中心的条件，帮助那些获准留在土耳其的移民融入当地社会。

按照波博斯基的说法，这笔资金来自一个旨在协助土耳其加入欧盟的基金。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安近期与欧美频打“移民牌”，先前威胁如果土方得不到更多国际援助，将被迫向叙利亚难民打开通往欧洲的大门。

埃尔多安当时以不再为欧洲看守“门户”为筹码，提出要尽快在叙利亚东北部地区设立“安全区”和争取更多欧盟资助，分别向美欧施压。

土美双方稍后就“安全区”达成共识，按照多家国际媒体说法，美方甚至为给土方军事行动“让道”而撤走驻留叙利亚东北部的美军，并抛弃协助美方在叙利亚境内打击极端组织“伊斯兰国”的库尔德武装。

叙利亚冲突爆发至今，大约360万叙利亚难民入境土耳其避难。按埃尔多安的说法，土耳其已经为安置叙利亚难民花费400亿美元。他批评西方、尤其是欧盟没有兑现承诺。

依据欧盟与土耳其2016年达成的协议，欧盟承诺向土方提供60亿欧元（约合66亿美元），换取土方限制叙利亚难民经由土耳其前往欧洲。埃尔多安说，这笔钱只有半数到账。

按照埃尔多安的计划，土耳其要沿土叙两国边境线在位于叙利亚一侧的安全区域安置100万叙利亚难民。（田野）（新华社专特稿）

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