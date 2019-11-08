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日本软银发布季报净亏损64亿美元 WeWork拖累业绩

2019年11月08日08:34  来源：新华网
 

　　日本软银集团6日发布季度财务报告，显示今年6月至9月营业损失7044亿日元（约合65亿美元），净亏损7000亿日元（64亿美元）。这一成绩为软银创立以来最差季度表现。

　　软银去年同期收益7057亿日元（65亿美元），净利5264亿日元（48亿美元）。软银首席执行官孙正义在东京举行的新闻发布会上说，软银经由“愿景基金”对美国初创企业WeWork的投资拖累集团表现。

　　他对投资过程中的失误感到遗憾。不过，软银新近表现并不意味着遭遇一场“风暴”。

　　WeWork主要着力地产业务，长期承租并改造房屋，然后分割为不同的办公空间，再短期转租给其他企业。WeWork先前发布的数据显示，这家总部位于纽约的企业去年亏损19亿美元。

　　孙正义说，WeWork不是一艘“下沉的船”，不会影响软银投资初创企业的战略。软银会调整对WeWork投资的管理，包括将让软银首席运营官接管WeWork业务。

　　WeWork联合创始人亚当·诺伊曼9月辞去首席执行官职务。

　　孙正义认为，从长期看，WeWork项目将带来盈利，软银有足够资金解决WeWork面临的问题。WeWork眼下将着重现有资产重组，而非进一步扩张。

　　WeWork年初估值一度达到470亿美元。依据上月达成的协议，软银进一步注资WeWork，包括50亿美元最新投资、对WeWork股东发出30亿美元收购要约和加速拨付先前承诺的15亿美元投资。

　　软银通过“愿景基金”投资多家企业，包括总部位于美国旧金山的网约车企业优步公司。今年5月，优步在美国纽约证券交易所挂牌上市，但开盘就跌破发行价。优步首次公开募股（IPO）规模约81亿美元。

　　就优步表现，孙正义说，股票价格虽然走低，但相比软银投资时，其市值已经增加。

　　按他说法，软银将启动“愿景基金2”，用于投资。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)
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