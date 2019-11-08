文在寅说应维护自由贸易理念

新华社首尔11月7日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅7日在首尔表示，应维护自由贸易理念，反对贸易保护主义行为，并对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）给予高度评价。

“如果RCEP最终签署，将对恢复和扩大自由贸易秩序发挥重要作用，韩方将全力支持明年签署RCEP。”他说。

当天下午，文在寅在总统府青瓦台会见了新华社、韩联社、塔斯社、越通社、泰通社、共同社等参加第17届亚洲-太平洋通讯社组织（亚通组织）全体大会的成员代表。他在回答新华社副社长刘思扬关于“如何应对贸易保护主义挑战”的提问时做出上述表态。

文在寅说，作为全球最大的自贸协定，RCEP对于扩大区域内自由贸易、促进共同繁荣具有重要意义，也将成为构建开放互惠的贸易体系、打造经济共同体的重要基石。

文在寅还说，本月，韩国-东盟特别峰会和韩国-湄公河流域国家峰会即将在韩国釜山举行，峰会将讨论进一步加强韩国与东盟、湄公河流域各国的联系与合作，这也将促进亚太地区的和平繁荣。

文在寅指出，半岛和平是打造相生共荣和平共同体的出发点。自去年平昌冬奥会以来，通过各大通讯社的报道，全世界目睹了半岛和平进程中的重要历史时刻。虽然半岛和平进程仍面临重重困难，但为实现半岛、东亚乃至世界和平，这是一条必须坚持走下去的道路。

文在寅表示，本次亚通组织全体大会围绕技术革新和媒体公信力等主题展开讨论，这是当下全世界媒体共同面临的课题，希望大会取得丰硕成果，也祝愿亚通组织取得长足发展。

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