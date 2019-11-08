新华社上海11月7日电 题：“我们已经报名参加第三届进博会”—— 美国企业借进博会“牵手”中国市场

新华社记者李蓉 马晓燕 周蕊

“我们已经报名参加第三届进博会！”第二届中国国际进口博览会刚刚开幕，在放疗领域颇有建树的美国瓦里安医疗系统公司就宣布明年还要来。

瓦里安医疗去年参加了首届进博会，其间达成了8.41亿美元的意向合作协议。“这让我们倍受鼓舞，进博会是一个很好的展示机会，所以我们在去年进博会期间就报名参加第二届，我们现在已经报名参展第三届进博会。”瓦里安医疗大中华区总裁张晓说。

中国巨大的市场，尤其是近年成长迅速的中等收入群体为包括美国企业在内的各国企业提供了商机。中国召开进博会，用行动向世界发出了分享发展红利的邀约。美国企业也用行动回应了中国的邀约。

本届进博会，瓦里安医疗携带若干最新肿瘤放射技术亮相，这些技术将在进博会上实现亚太首发。基于人工智能技术的平台能在每次治疗前根据肿瘤的变化调整治疗计划，让治疗更加精准。

瓦里安总裁兼首席执行官魏思韬说：“30多年来我年年都来看，每次都见证中国巨大的变化，瓦里安医疗也获益良多。中国市场的开放，中国具有智慧的创新，中国的巨大市场潜力，是瓦里安医疗全球发展的重要支撑。”

梅柏霖是波士顿科学仪器公司市场战略经理，因常驻上海，这位美国年轻人就起了个颇有海派味道的中文名。“这个博览会很有意思，我们在美国和欧洲都没见过，酷！”梅柏霖在展会现场告诉记者。现代感强烈的场馆里，到处是巨大的LED屏幕，参展公司推出了五花八门的推介和体验活动。

波士顿科学是一家医疗器械公司，展会上公司专业人士正给大家介绍一台功能强大的血管内超声仪，上面接出直径不到1毫米的管子，管子能传输血管内的超声影像。梅柏霖告诉记者，这是他们公司第一次参加进博会。旁边的同事赶忙补充说，波士顿科学1997年就进驻中国了，他们高度重视这届进博会，这次公司带来了33个新产品，其中24个都未曾在中国市场推出过。“对进博会，我们很看重，你看我们在会上发布了这么多新东西。”

美国基础设施服务参展企业茂盛集团（AECOM）华中区常务副总经理白睿告诉记者，首届进博会闭幕以来，AECOM已经赢得了多项大型城市更新项目。白睿说：“在首届进博会上，我们感受到中国政府展示出的进一步开放的态度，也更坚定了我们扎根中国市场的决心。”

在大公司展位的火热之外，记者按图索骥找到美国纳恩纳米科技公司。纳恩纳米科技公司去年参加完首届进博会就在东莞组建了股份制公司，今年东莞公司带着总公司的技术和自己研发的产品又来到了进博会。纳恩纳米中国公司销售总监王康成拿出一张处理过的纸巾往上面浇水，纸巾一点也没有沾湿。王康成介绍，这个技术可以应用在文物字画上，以后去博物馆可能不用再隔着玻璃罩子看那些艺术品了。

在玛氏公司展台，这个老牌食品制造与分销商除了带来花花绿绿的糖果食品外，还带来专门针对亚健康宠物狗的分类狗粮，肥胖狗、瘦弱狗和其他状况的亚健康狗都能找到专门的食物。

公司中国区总裁麦伟坚说:“进博会象征着中国对外开放水平的速度和高度，在推动各国科技创新和商业发展方面发挥着关键作用。我们相信开放、包容、普惠、平衡、共赢的商业环境将为中国带来更有活力的高质量创新，也有信心与中国政府、产业合作伙伴一道将玛氏本土化的创新带向全球。”（参与记者：吴宝澍、龚雯）

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