联合国工发组织第十八届大会通过《阿布扎比宣言》

人民网阿布扎比11月7日电（记者周輖）联合国工业发展组织（工发组织）第十八届大会7日在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比落下帷幕。为期五天的大会由工发组织和阿联酋政府共同主办，主题为“工业2030——创新、联通、重塑未来”，讨论性别平等、循环经济、青年与企业家精神、工业4.0、工业园区和可持续能源等议题，并审议通过支持包容与可持续工业发展的《阿布扎比宣言》。

中国商务部部长助理李成钢率中国代表团与会，李成钢在发言中指出，当前新一轮产业和科技革命孕育兴起，全球制造业面临深刻变革，世界经济处于新旧动能转换的关键时期，给广大发展中国家同时带来机遇和挑战。中方呼吁各方以创新、互联、包容、落实为着力点，携手共建全球互联互通伙伴关系，共同推进包容与可持续工业发展，实现共同发展繁荣。

联合国秘书长古特雷斯在视频演讲中指出，工发组织在推进《2030年可持续发展议程》方面发挥着独特作用。工发组织还通过促进向循环经济的过渡、低碳增长、绿色化基础设施以及减少工业排放来帮助应对气候危机。

工发组织总干事李勇表示，大会上《阿布扎比宣言》的通过不仅发表了强有力支持多边主义和国际合作的声音，同时明确强调了私营部门在实现可持续发展目标中的重要作用，以及第四次工业革命的前沿技术将为促进经济增长和人类福祉提供的巨大机会。

工发组织大会是该组织的最高权力机构，每两年举行一次。继1987年在泰国，1993年在喀麦隆，2013年在秘鲁举行会议之后，这是工发组织第四次在其奥地利维也纳总部之外举行大会。

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