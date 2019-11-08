中国驻巴西大使杨万明接受人民网采访

人民网巴西利亚11月7日电 (记者 范剑青) 国家主席习近平即将赴巴西出席在巴西利亚举行的金砖国家领导人第十一次会晤。中国驻巴西大使杨万明接受中国媒体联合采访时表示，期待巴西利亚会晤开启金砖合作新的“金色十年”。

杨万明表示，习近平主席将应邀来巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤。巴政府正加紧筹备，将予以高规格接待。巴西各界对习主席赴巴出席金砖国家领导人第十一次会晤充满期待，热切盼望听取习主席关于新时期金砖合作的主张，为下阶段金砖机制发展指明方向。

杨大使表示，中国和巴西是东西半球最大的发展中国家，也是世界多极化进程中两支重要的新兴力量。长期以来，中巴在金砖机制以及国际和地区事务中保持良好协作。

当前，单边主义、保护主义抬头，加剧了世界的不稳定和不确定性。中巴将共同推动金砖国家在政治安全、金融财经、人文交流等方面合作取得更多实质成果，携手捍卫多边贸易体系，促进贸易和投资自由化，努力构建开放型世界经济，推动全球化朝着更加普惠、健康、开放、共赢的方向发展，为当前国际形势增添正能量。我们期待巴西利亚会晤开启金砖合作新的“金色十年”。

杨万明表示，巴西总统博索纳罗在10月对中国进行了首次国事访问，这次访问意义重大，成果丰硕，圆满成功。一方面，两国元首就进一步推动中巴全面战略伙伴关系持续深入发展达成重要共识，为加强两国战略对接、密切各领域务实合作指明了方向。双方就农牧业、基建、能源、科技等领域合作签署了多项协议。另一方面，双方还重申将一道捍卫多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

杨万明还表示，近年来中巴投资合作取得了长足发展，中国在巴投资存量接近800亿美元，成为巴西主要投资来源国之一。中国对巴投资不仅增速快，涉及领域也在铺开，正从农业、矿产等传统领域向能源、电力、制造业、科技创新等新兴领域攀升，并带动了巴西当地就业、技术创新等关联领域发展。比如国家电网在巴投资建设了巴西美丽山水电站的特高压输电项目，华为公司同巴西当地运营商合作建成了首条穿越巴西亚马逊雨林的高速光纤网络。

随着巴各界高度重视中国在新一轮科技革命浪潮中的领先地位，密切关注我们在5G通讯、绿色能源、电子商务、人工智能、智慧城市等新兴产业发展上取得的成果，相信双方将挖掘出更多前沿领域投资商机。

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