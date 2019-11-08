金砖国家新腾飞令人期待

11月13至14日，金砖国家领导人第十一次会晤将在巴西利亚举行，世界目光将再次聚焦这座形状酷似飞机的世界文化遗产城市。轮值主席国巴西总统博索纳罗强调，巴西政府致力于加强金砖机制，支持多边贸易体系，增强世界经济活力。巴方将“经济增长打造创新未来”作为本次峰会主题，着眼产业结构升级、竞争力提升和包容性增长，高度契合金砖国家发展需求。五国领导人均已确认与会。我们有理由期待，金砖国家在巴西利亚这座飞机之城迎来更大腾飞，再次用实实在在的成果回应唱衰和质疑，让金砖机制在第二个“金色十年”成色更足，为乱变交织的国际形势注入更多积极稳定因素。

金砖国家处于相似发展阶段，拥有广泛共同利益，彼此间更易相互理解，形成“同频共振”。金砖国家伙伴关系不断深化，凝聚力不断增强，在诸多重大国际问题上发出一致声音，有力提升了新兴市场和发展中国家话语权，也成为国际乱局的“稳定器”和新型国际关系的典范，为推动世界和平与发展作出积极贡献。今年在巴西的推动下，金砖国家领导人大阪非正式会晤和两次外长会晤都对外发出了坚定维护多边主义的一致声音，这在当前单边主义、保护主义、霸凌行径冲击国际关系的大背景下尤为可贵，也充分体现了新兴市场和发展中国家追求国际公平正义的共同意愿。

在“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神指引下，经过11年的发展，金砖国家合作机制日益完善，形成了以领导人会晤为引领，以外长会晤、安全事务高级代表会议等为支撑，涵盖经贸、财金、科技、工业、农业、文化、教育、卫生、智库、友城等数十个领域的全方位、多层次架构。金砖机制不仅是五国增强政治互信、推进务实合作的重要平台，也是广大新兴市场和发展中国家谋求共同发展的重要渠道，为推动构建人类命运共同体做出了重要贡献。

金砖国家经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作已结出累累硕果。新开发银行有力推动成员国基础设施发展和竞争力提升，应急储备安排为保障成员国金融安全发挥重要作用，新工业革命伙伴关系稳步推进，一系列合作项目不断取得新的成果。五国围绕多边主义、全球治理、反恐、维和、网络安全等重大国际和地区问题协调立场，发出共同声音，为推动全球秩序朝着更加公正合理的方向发展贡献智慧和力量。五国人文交流方兴未艾，建有图书馆联盟、美术馆联盟、博物馆联盟、青少年戏剧联盟，连续三年合拍电影，今年还开展纪录片联拍联播活动，有力推动了五国人民友谊的不断深化。

当今世界正经历百年未有之大变局，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流没有变，中国和巴西等新兴市场和发展中国家群体性崛起的势头没有变。金砖国家合而不同，既相互尊重又携手努力。相信金砖国家领导人巴西利亚会晤一定会取得圆满成功，金砖国家团结更紧，分量更重，未来更加光明! （作者为国际问题观察员）

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