让南非振作起来的共鸣（环球走笔）

日前，南非国家橄榄球队在日本举行的橄榄球世界杯决赛上战胜英格兰队，继1995年和2007年后第三次夺冠。“彩虹之国”举国沸腾，大街小巷到处是国家队“跳羚”标识的绿色旗帜和球衣，不少人吹起“呜呜祖拉”喇叭，司机们鸣响车笛，社区里不同肤色的人一起载歌载舞、举杯庆祝。英国广播公司评论道，“橄榄球在世界许多地方都很重要，但在南非，它能改变国家”。

然而，橄榄球最初带给当地人的远不是欢乐，而是不堪回首的记忆。140多年前橄榄球被英国人带到南非后，逐渐成为当地白人中最受欢迎的运动，带有显著的“白人标签”。二战结束后，实施种族隔离制度的白人政府甚至将橄榄球作为训练军队和警察的手段。因此，在被压迫的黑人和有色人眼中，橄榄球一度被认为是宣示白人极权的“武器”。

这种黑白分明的现实，在根据真实历史事件改编的电影《成事在人》中就有反映。在1994年新南非成立不久的一场橄榄球赛上，白人为南非队欢呼，而黑人却替对手加油。种族隔离制度虽被废止，种族矛盾却挥之不去。白人恐惧黑人报复，黑人排斥白人的意志，一些黑人团体甚至要求废除白人引以为傲的“跳羚”标识。这种对立最终被南非时任总统曼德拉制止，他希望能用体育精神弥合种族分歧。

电影把人们带到1995年，国家队在南非主办的橄榄球世界杯上一举夺魁。曼德拉身穿白人队长皮纳尔的6号球衣向其颁发奖杯的镜头被载入史册，皮纳尔当时说出的一句话至今引人深思：“我们赢下这场比赛，不是为了现场6万名球迷，而是为了南非4300万国民。”在那个胜利时刻，白人警察抱起捡垃圾的黑人小孩，场内白人观众激动地拥抱黑人保安。

这一次，专程前往日本观赛的南非总统拉马福萨和现任队长克里希共同举起冠军奖杯的一幕，与24年前的情景似曾相识。但这一次，克里希是作为南非国家橄榄球队史上首位黑人队长举起奖杯的。克里希1991年出生在贫民窟，他生日的第二天就是南非种族隔离制度在法律上被废止的日子。4年后南非队夺冠时，他在邻居家看了电视直播，并开始对橄榄球产生了兴趣。

“南非人民一直站在我们身后。虽然我们的国家有很多问题，但我们已经证明，齐心协力可以排除万难。我们出身不同、种族不同，但朝着同一个方向用力时，就能获得我们想要的东西。”克里希夺冠后的一番感慨，让人们看到，在南非社会面对种种挑战的当下，橄榄球仍具有弥合鸿沟的力量，让南非人在压力下继续寻找新的希望。因此，南非媒体将此次国家队夺冠评价为“让南非振作起来的共鸣”。

当年，“同一个球队，同一个国家”的口号凝聚起不同肤色的人们；而今，南非人将“一起更强大”的标语印在胸前，迎来又一个橄榄球世界冠军。只要包容多元、团结融合的“南非故事”仍在续写，南非就有机会迎来真正如彩虹一样美好的明天。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)