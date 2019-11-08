“期待感受‘超乎想象的中国’”

一年一度的世界旅游交易会11月4日到6日在伦敦举行。该交易会始于1980年，是目前全球规模最大、专业水准最高的旅游产业顶级盛会。今年伦敦世界旅游交易会仍以世界各国展区和研讨会为主要交流平台。其中，中国展区设计为两节高铁车厢的形式，以“超乎想象的中国”为主题，吸引了众多参观者的目光。

“请各位乘客上车就座，我们的高铁马上就要出发了！”随着清脆的“发车铃”和一身高铁乘务员打扮的主持人响亮的播报，中国展区正式亮相。40组“车座”构成了40个展位，“车窗”上是各地景观海报。在参观者看来，颇有一种等候在高铁站台、面对着一辆待发列车之感。中国驻英国大使刘晓明表示，旅游是体验多元文化的载体，为提高人民福祉注入动力，也为增进东西方文明交流互鉴搭建桥梁。

“中国展区的设计令人耳目一新，我非常期待感受‘超乎想象的中国’”英国数字、文化、媒体和体育部负责艺术和旅游事务的高级官员海伦·惠特利表示，“旅游对经济有着重要的拉动作用，我希望英国和中国通过在旅游产业的进一步合作，共同促进经济繁荣。”

目前，中国出境旅游市场已成为全球最具潜力的出境旅游市场之一，不少旅游目的地开始研究如何满足日益增长的中国游客的需求。“北京直飞爱丁堡的航线开通以来，来苏格兰旅游的中国游客数量增长迅速。为此，我们计划在2020年春节期间推出一些面向中国游客的主题活动。”爱丁堡机场市场部负责人罗伯·朗告诉记者。记者看到，来到中国展区参观洽谈的，既有对中国的旅游目的地感兴趣的观众，也不乏对中国旅游市场高度关注、希望在中国出境游市场上分一杯羹的业内人士。

除了中国展区的“主阵地”，不少与中国相关的分享会、推介会也在交易会期间举行。在4日举行的“亚洲论坛”上，英国国际发展部前国务大臣麦克·贝茨与现场观众分享了他和夫人从杭州至温州徒步旅行时的所见所闻。“通过徒步旅行，与当地人交流对话，了解他们的实际生活，你会对当地文化更加感同身受。”在一场河南省旅游文化推介会上，少林功夫让观众大开眼界。一位表演者手拿一枚钢针掷向玻璃板，刹那间放置在玻璃板后面的气球破裂，而玻璃板上留下了一个小小的针孔，观众爆发出热烈的掌声。

据悉，今年的中国展区是由中国驻英国大使馆和英国数字、文化、媒体和体育部支持，中国文化和旅游部主办、中国驻伦敦旅游办事处承办，有来自北京、河北、上海、浙江、西藏、陕西、贵州等多地的文旅行政部门、主要旅游目的地、重点入境旅游企业和国际组织、航空公司以及英国本地行业组织参加。

（本报伦敦11月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)