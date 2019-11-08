让一带一路故事更精彩（出访归来）

作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美是“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。人民日报社代表团一行日前先后访问了阿根廷、巴西，倾听大家讲“一带一路”的故事，深深感受到“一带一路”的魅力与影响力。

坚定走出去

融入大格局

“与君远相知，不道云海深。”

在地理上，阿根廷是距离中国最远的国家之一。其首都布宜诺斯艾利斯，对跖点大约是中国的上海，两座城市只能在地球两端遥遥相望。

然而，“一带一路”连接起这两个距离遥远的国度，使阿根廷与中国保持密切的合作。目前，中国已经成为阿根廷第二大贸易伙伴、第一大农产品出口目的国。

在美丽的圣克鲁斯河上，中国能建葛洲坝集团正在建设阿根廷历史上最大的水力发电站——阿根廷圣克鲁斯CC/LB水电站。这是“一带一路”倡议在拉美成功延伸的重要标志。

“电站建成后年平均发电量达49.5亿千瓦时，将极大改善阿根廷能源结构，每年可节约燃油进口外汇达11亿美元，助力阿根廷经济和社会发展。”水电站项目常务副总经理袁志雄说。

共建“一带一路”，目的是聚焦互联互通，深化务实合作，携手应对人类面临的各种风险挑战，实现互利共赢、共同发展。在这一大势下，葛洲坝集团严格执行当地复杂的生态与环境保护要求，坚定推进项目建设，有信心将圣克鲁斯CC/LB水电站打造成中阿两国企业合作的典范工程，推动中阿双方进一步友好合作，为中国企业“走出去”作出更大贡献。

中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家，都是重要的新兴市场大国，拥有共同发展的愿望和巨大的发展潜力，是世界多极化进程中两支重要力量。今年5月，国家主席习近平在会见巴西副总统莫朗时强调：“中巴合作互补性强，中方欢迎巴方参与共建‘一带一路’，愿同巴方加强发展规划对接，实现共同发展。”

“一带一路”倡议提出6年来，已有160多个国家和国际组织同中方签署合作文件，其中19个国家位于拉美和加勒比地区。中国驻里约热内卢总领事李杨表示，巴西是拉美最大的经济体，在“一带一路”倡议下，中巴合作大有可为，巴西完全有理由成为共建“一带一路”倡议向拉美延伸的重要参与方。

国家电网积极参与“一带一路”建设和国际产能合作，早在2014年和2015年，就先后成功中标巴西美丽山特高压直流输电一期和二期工程。

作为巴西历史上最大的输电项目，美丽山二期项目也是巴西史上所经区域生态环境最为多样、属地关系协调最复杂的输电工程项目。工程于2017年8月通过巴西严格的项目环评，途经巴西五个州81个城市，从北至南跨越或绕过20个自然保护区，跨越亚马孙流域、托坎廷斯河等五大流域11条河流，已正式投入商业运行，对于促进中巴经济合作、推动中巴全面战略伙伴关系具有重要意义。

今天，美丽山特高压直流输电工程，形如一条“电力高速公路”，贯穿巴西南北，正有力促进巴西电力行业和特高压技术发展，使巴西输电技术不仅在拉美处于领先地位，更站在了世界能源技术的前沿。作为迄今为止难度最大、最复杂的一项电力技术成就，由国家电网主导突破的特高压输电技术，成为中国大型国有企业“走出去”的一张金字名片。

实现互利共赢

造福当地人民

“要坚持以人民为中心的发展思想，聚焦消除贫困、增加就业、改善民生，让共建‘一带一路’成果更好惠及全体人民，为当地经济社会发展作出实实在在的贡献”，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中，习近平主席明确提出要努力实现高标准、惠民生、可持续目标，相信“只要大家齐心协力、守望相助，即使相隔万水千山，也一定能够走出一条互利共赢的康庄大道”。

共同绘制精谨细腻的“工笔画”，推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进，实现互利共赢、造福当地人民是一个重要目标。

巴西美丽山特高压直流输电工程，不仅实现了中国自主知识产权的特高压技术首度走出国门落地巴西，推动“投资、建设、运营”和“技术、装备、标准”两个“一体化走出去”，更诠释了“一带一路”共商共建共享原则，实现了国家电网品牌与技术支撑世界能源绿色发展理念和中巴友好合作、互惠双赢。

“我们在国有资产保值增值、树好国企海外形象、服务国家发展大局等方面努力发挥先锋示范作用。”交谈中，国家电网巴西控股公司董事长蔡鸿贤充满自信。

作为国家电网在巴西坚持本地化、市场化运作的典范，美丽山二期项目与巴西共享先进技术和管理经验，为培养巴西当地特高压技术人才贡献了积极力量。项目公司中大多数管理人员来自巴西当地有影响力的专业人士，成为政府沟通、环保取证、工程建设管理的主体力量。

建设期间，美丽山二期项目大部分的设备、材料和施工服务采购来自巴西当地，直接带动了巴西当地电工装备和原材料等上下游产业，为巴西当地增加了约1.6万个就业岗位，贡献税费约22亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.75元人民币）。

近10年来，国家电网在当地实施社会公益项目累计投资超3000万雷亚尔、履行环保责任投资近1.2亿雷亚尔。在美丽山二期项目中，线路沿途新建、修复了超过1970公里的道路和350座桥梁，向亚马孙地区沿线居民捐献了760批防治疟疾专用物资，帮助亚马孙地区贫困居民建设了现代化养鸡场，帮助沿线社区建设了果汁厂等，以实实在在的行动造福巴西人民。利用抵税优惠政策长期赞助贫民窟马累乐团，受惠学生累计超6000名，使数千名贫民窟儿童改变了命运，成为闻名巴西全境、最受人尊敬的公益项目。

履行社会责任、造福当地百姓，正是“走出去”的中国企业秉持的一条重要理念。

在当前阿根廷经济不景气、失业率日趋严重的情况下，圣克鲁斯CC/LB水电站建设为当地提供近5000个直接就业岗位和1.5万个间接就业岗位，有力提高当地民众就业率，提振国民经济。

亚历杭德罗是大坝上的吊车司机，他说：“很多人都失去了自己的工作，能找到工作非常不易，更不用说在这个大型工程中工作了。每次休假回家团聚，最感欢喜的是孩子，因为这份工作给了我不错的报酬，可以为他们买更多的玩具和新衣服。”

在同中国朋友的工作和交流中，亚历杭德罗对中国这个遥远的东方大国有了更多的认识，他说：“希望我们国家能和中国进行更多的合作，给我们带来更多的就业机会，希望等我攒够钱，有朝一日能亲眼目睹让世界为之惊叹的中国。”

随着“一带一路”“工笔画”的精心绘制，亚历杭德罗们的希望将会更多地变成现实，“一带一路”的故事将会更加精彩。因为，共建“一带一路”的朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好。更重要的是，大家都“抱有这样一个信念：各国人民都应该拥有一个更加美好的未来，共建‘一带一路’一定会迎来一个更加美好的世界”。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)