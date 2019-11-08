缅甸技术人员在皎喜电站主控室工作。

本报记者 孙广勇摄

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由中企总承包的皎喜电站，是缅甸最大的燃气发电项目，每年可产出12.74亿千瓦时电力，今年5月竣工投产后，为曼德勒地区提供可靠的电力保障，解决了缅甸270万人的用电难题。本报记者近日探访这座位于曼德勒以南40公里的电站，真切感受到中缅电力合作有利于解决缅甸电力短缺，提升缅甸输电配电技术水平、造福缅甸民众。

“现在，酒店几十台空调同时运转都没有问题，我们再也不用担心断电了。酒店目前入住率基本在80%，这都要感谢中企承建的皎喜电站”，在缅甸北部城市曼德勒以南约40公里的皎喜镇，永恒酒店经理召召汶对本报记者说。召召汶口中的皎喜燃气电站由缅甸NIHC与MCM公司联合投资，中国电建所属山东电力建设第三工程有限公司总承包（EPC）。该项目于2018年7月开工，今年5月竣工投产，装机容量达145兆瓦，每年可产出12.74亿千瓦时的清洁电力，为曼德勒地区提供可靠的电力保障，解决了当地270万人的用电难题。

“为当地提供了稳定的电力”

今年5月专程出席电站竣工典礼的缅甸国务资政昂山素季表示：“这座电站大大增加曼德勒地区的电力供给，还将通过国家电网为其他地区提供电力，我对皎喜电站克服困难如期投产表示欣慰与赞赏。”昂山素季还说，缅甸电力缺口在50%以上，电力发展迫在眉睫，皎喜电站投产后，将惠及更多缅甸民众。

缅甸第一家摩托车组装厂KAMAX公司就在皎喜镇附近，该厂2017年从仰光迁到皎喜。“这里每天能生产200辆摩托车。以前一旦断电，生产就被迫停止，白白浪费时间，大大减少了利润。真心感谢中国公司建设的电站，为我们提供了稳定的电力”，提到皎喜电站，组装厂工作人员莫吞向记者竖起了大拇指。

缅甸电力与能源部部长吴温凯表示，在用电高峰时，皎喜电站作为主要电力来源已开始向曼德勒地区提供持续可靠的电力供应，有效解决了曼德勒人民用电紧缺的燃眉之急。

缅甸是一个电力严重短缺的国家。增加电力供应，发展电力行业是缅甸政府的优先任务，也是经济发展和人民生活最迫切的需要。

皎喜燃气电站是缅甸为尽早解决电力短缺问题而公开招标的快速电站项目。目前，缅甸全国总装机容量5389兆瓦，水电占比60.4%，其次是天然气发电，占比约35.6%。“由于电源结构不均衡，当地旱季时，水电站发电量大幅减少，天然气发电厂的作用就凸显出来”，皎喜电站项目副经理李伟对记者说。

“再次见证了中国速度”

缅甸的水利资源和天然气储量丰富，但电力发展较落后，目前全国仅有44%的民众能够用上稳定的电力。近年来，随着缅甸经济发展提速，缅甸的用电需求正以每年约19%的速度增长，每年新增需求300兆瓦—500兆瓦。基础设施落后与经济发展提速之间的矛盾日益突出。

据悉，中国电建自上世纪90年代进入缅甸市场，已执行约40个项目，合同金额累计达26亿美元，参与了缅甸绝大多数水电站的勘测设计，承建了缅甸耶瓦水电站、太平江一级水电站、达吉达燃气电站、皎喜燃气电站等一大批标志性工程。

皎喜燃气电站由8台瓦锡兰18V50SG内燃机组成，为节约型、环保型、资源综合利用型的现代化燃气发电机组，采用的技术达到世界先进水平。在项目实施过程中，山东电力建设第三工程有限公司坚持以一流的技术标准、一流的施工质量建设好这个工程，创新质量管理手段，推动了工程实体工艺质量提升，有力支持了缅甸经济社会发展。

“感谢中企夜以继日的奋斗，让项目得以快速高效高质地完成，我们再次见证了中国速度。”业主方项目经理丹图昂说。丹图昂曾在新加坡、泰国等地工作20多年，接触过很多国际项目，他对中国的电力建设技术十分钦佩，“在国际市场上，中国电力企业拥有非常过硬的技术与实力。”

“给缅甸人民带来了福祉”

“皎喜电站的如期投产，再次展现了中国企业的实力。”吴温凯表示，“缅中两国正进一步加深电力与清洁能源领域合作”。

昂山素季在孟邦参加另外一座中企建设的燃气电站竣工仪式时，感谢中方帮助缅甸提升电力供给能力。她表示，“中国帮助提升缅甸电力供给能力，给缅甸人民带来了福祉”。

随着中缅经济走廊建设的不断深入，共建“一带一路”已成为中缅两国的共识。昂山素季指出，“一带一路”不仅涵盖基础设施、交通运输建设，而且包括广泛的建设规划。缅方积极与中方拓展合作，共建“一带一路”将给两国人民带来实实在在的利益。

为实现2030年全国电力全覆盖的目标，缅甸政府正制定各种电力开发方案，包括发展水电、燃气发电、风电、太阳能发电等。中缅电力基建合作是共建“一带一路”的重要内容，也是中缅经济走廊的骨架支撑。作为缅甸电力产业最大外资来源国，中方正积极配合缅方早日解决电力短缺问题，并在电站建设、输电配电、技术转让和培训等领域同缅方开展全方位合作，让中缅电力合作造福缅甸民众。

（本报缅甸曼德勒电）

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)