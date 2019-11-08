“希腊总理米佐塔基斯前往上海参加了第二届中国国际进口博览会，以进一步推动两国经贸往来。我相信习近平主席此次对希腊的国事访问，一定能让两国关系迈上新台阶，我们的合作拥有光明未来！”在接受本报记者采访时，希腊发展与投资部部长安东尼斯·乔奇雅迪斯表示。

乔奇雅迪斯感谢中国企业在希腊遭遇危机时，积极前来投资，给予希腊巨大支持。中企投资希腊比雷埃夫斯港取得巨大成功，已成为两国合作的成功案例。“中企在希腊的成功是双赢的体现，它不仅让比雷埃夫斯港成为地中海的一流港口，振兴了希腊经济，也让中国产品以更便捷的方式和更具竞争力的价格进入欧洲。” 乔奇雅迪斯表示，希中双方在比雷埃夫斯港的成功合作为欧洲国家提供了借鉴，两国在能源、航运等领域同样有着密切联系，相关领域的合作日趋成熟，充满亮点。

乔奇雅迪斯表示，如今希腊经济社会发展稳定，投资环境不断改善。希腊政府也在积极推进基础设施升级改造，营造更好的环境，相信这将为希中企业合作创造新的机遇。“我们欢迎中国投资助力希腊发展，推动两国经贸、投资、金融等领域的合作不断深化，实现互利共赢。”

希腊是第一个与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的欧洲发达国家，今年又成为中国—中东欧合作机制正式成员，两国的合作平台更加广阔。乔奇雅迪斯表示，尽管当前国际形势复杂，但无论面临怎样的困难，希中两国都将继续加强合作，珍视广泛的共同利益和巨大的合作空间。“希腊将更好地利用共建‘一带一路’的机遇，相信习近平主席的访问，一定能推动两国各领域合作取得更丰硕的成果。”

（本报雅典11月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 02 版）

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