深化友谊，为发展合作注入新动力

应希腊共和国总统帕夫洛普洛斯、巴西联邦共和国总统博索纳罗邀请，国家主席习近平将于11月10日至15日对希腊进行国事访问，并赴巴西出席在巴西利亚举行的金砖国家领导人第十一次会晤。

此间舆论普遍认为，习近平主席的访问将有力深化中国与希腊的政治、经贸和人文交流，为中欧关系发展和“一带一路”合作注入新动力；习近平主席出席金砖国家领导人第十一次会晤将为金砖国家深化伙伴关系、丰富务实合作，共同维护多边主义发挥积极引领作用。

“让两大文明古国的关系更加亲近”

“习近平主席一定能感受到希腊人民的热情！”希腊前总理帕潘德里欧对习近平主席的访问表示欢迎。他强调，当今世界，各国应为了共同的发展目标、为了共同繁荣而加强合作，习近平主席提出的“一带一路”倡议正体现了这一点，而参与共建“一带一路”的希腊和希腊人民正从中受益。

希腊劳工部副部长玛塔拉奇认为，在共建“一带一路”过程中，希腊铁路、公路、机场等基础设施得以改造升级，还诞生了比雷埃夫斯港这样的明星项目。“通过加强互联互通，中国的产品、资金和技术更便捷地进入希腊，希腊也由衷希望为促进互联互通发挥更大作用。”

“习近平主席是希腊的贵宾，我们热烈欢迎习近平主席访问。”希中经济合作商会主席普罗瓦塔斯说，在摆脱了持续多年的债务危机后，希腊政府和民众最关心的就是经济发展，得知习近平主席将对希腊进行国事访问，希腊商界热切期待。“过去几年，围绕共建‘一带一路’，希中两国在基础设施、能源和电信等多个领域开展合作，取得一系列丰硕成果，相信习近平主席此访将为两国和地区合作带来更多新机遇。”

希中企业联合会主席布莱达·阿芙洛狄特陪同希腊总理米佐塔基斯一同赴上海参加了第二届中国国际进口博览会。68家希腊企业参加了这一盛会，集中展示了希腊的文化遗产、美食和风光。布莱达在接受记者采访时表示，近年来，希中双边贸易往来密切，两国经贸合作提升空间巨大。随着希腊投资环境不断改善和中国投资者对希腊关注度不断提高，习近平主席的访问必将有力推动双边合作。未来，两国在电子商务、科学技术、人工智能、主题旅游、设计和文化等领域合作大有可为。

希腊主流媒体《每日报》财经记者乔治·佐格科普洛斯说，随着共建“一带一路”的深入推进，关注中国成了该报的重点工作。“习近平主席此访将在希腊掀起‘中国热’。我们将突出报道习近平主席在希腊的重要活动，让两大文明古国的关系更加亲近。”

“为更高水平的人文交流夯实基础”

“习近平主席此访将推动希中务实合作再上新台阶，为更高水平的人文交流夯实基础。”雅典经济商业大学商务孔子学院外方院长亚历山德罗斯·帕柏莱山德里斯说，学院成立10年来，为数以千计的当地民众提供汉语培训服务，商务汉语已成为学院乃至雅典经济商业大学的名片。“随着两国经贸合作走深走实，越来越多的希腊年轻人意识到学习中国语言、了解中国文化的重要性，他们相信中国将引领世界发展的未来。”

“我非常期待习近平主席访问希腊。”希腊比雷埃夫斯大学国际与欧洲政治系学生雅尼斯·曼哲罗斯利用课余时间在商务孔子学院学习汉语多年，“中国发展得太快了。中国是一个负责任的大国，在希腊遭遇债务危机的困难时刻出手相助，希腊人民充满感激”。

希腊旅游协会主席莱桑德洛斯·西里德斯告诉记者：“根据希腊官方统计，去年约有20万人次中国游客到访希腊，较两年前增长近一倍，未来希中旅游合作蕴含巨大潜力。”他相信，习近平主席此次访问，将带动希中旅游合作进入黄金发展期，希方愿采取更多便利中国游客的举措。

近年来，博物馆界交流已成为中希两国文化交流的重要领域之一。总部位于雅典的贝纳基博物馆是希腊最知名的博物馆之一，馆藏1400余件来自中国的文物。博物馆馆长乔治·曼吉尼斯表示，“希腊各界十分期待习近平主席的访问”，高层交往将进一步促进两国在文化领域的交流。

“对构建新型国际关系具有重要意义”

当前，面对前所未有的机遇与挑战，越来越多的国家将目光投向金砖。巴西巴中精英企业家联合会首席执行官若泽·卢斯·儒尼奥尔认为，习近平主席出席金砖国家领导人第十一次会晤，将推动会晤取得丰硕成果。他强调，金砖机制有利于加强成员国宏观经济政策协调，实现更高质量的增长，打造普惠共享的全球经济，也有利于加强在基础设施建设、贸易、文化和环境等领域的南南合作。“中国是巴西最大的贸易伙伴，金砖机制将进一步加强两国的联系，即将举行的金砖领导人会晤无疑是对这一双边关系的有力推动。”

“今年9月我在巴西圣保罗参加金砖国家智库国际研讨会，其间强烈感受到金砖国家共同应对挑战的重要性。”南非人文科学研究院金砖国家研究中心主任克里什·切蒂认为，金砖国家共同关注并应对新问题、新挑战的紧迫性在日益凸显，加强合作的呼声愈发高涨。此次金砖国家领导人会晤将进一步深化彼此间的伙伴关系，推动金砖合作，有效应对金砖国家所面临的发展问题。

巴西金砖国家事务协调人莫雷蒂表示，当今世界正面临一系列令人担忧的问题，国际社会需要采用灵活创新的方法加以解决。巴西坚定支持发展多边主义，支持通过协商为全球性问题寻找多边解决方案。

巴西里约联邦大学国际政治经济学教授蒂西亚娜·阿尔瓦雷斯表示：“中国倡导相互尊重、合作共赢，坚定维护多边主义，对构建新型国际关系具有重要意义。金砖国家在世界舞台上协调一致，将为构建更加公正合理的国际秩序发挥积极作用，期待金砖国家为国际社会注入正能量。”

（本报雅典、里约热内卢11月7日电 记者王新萍、侯露露、叶琦、任彦、张朋辉、花放、曲翔宇、张志文、韩秉宸、王海林、张远南、朱东君）

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 02 版）

(责编：马昌、岳弘彬)