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“中法文化艺术教育交流基地”正式挂牌

2019年11月07日13:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京11月7日电  为广泛开展中法间的文化艺术交流，不断完善公共文化服务体系，使中法间的文化信息互通、文化艺术互学、文化人才互往、文化往来互信的理念，11月6日，中法文化艺术交流协会（AEAFC）联合北京市西城区第一文化馆成立首家“中法文化艺术教育交流基地”并正式挂牌。

在中法建交55周年之际建立“中法文化艺术教育交流基地”意义非凡，不仅是为中法人民之间的文化艺术交流深入而确立，也是为走向民众，扎根在两国人民之间的基础，是持续传递两国文明的桥梁。

基地未来将会在国际大师班课程、中欧艺术大赛、非遗传承传播、艺术剧目巡演、国际艺术节等范畴进行合作，通过基地为载体不断落实、发展、传播中法间的各类文化艺术活动和项目，开启中法文化艺术教育交流崭新的篇章。

协会名誉会长、法国鲁昂公立音乐舞蹈戏剧学院院长BRENDEL CLAUDE(布伦德尔·克劳德)先生为西城区第一文化馆的合唱团带来了一场精彩的大师班公开课，他富有专业而法式特色的教学法让合唱团的成员们受益匪浅，也引得现场观众鼓掌并连连称赞。

法国不仅是和新中国第一个建交的西方国家，也是首个设立中国文化中心、互办国家级“文化年”、在大学里开办中文系的国家。中法友好省市超过100对，这充分体现了中法两国文化艺术交流可谓源远流长、硕果累累。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)
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