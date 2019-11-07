阿波罗探月带回的月球封存样本首次“开封”

新华社华盛顿11月6日电（记者周舟）1972年美国阿波罗飞船最后一次登月后封存了部分月壤和月岩样本供未来研究。5日，美国航天局科学家在时隔40多年后首次打开其中一份样本。

美航天局6日发布消息介绍，一份编号为73002的样本在位于休斯敦的约翰逊航天中心被打开。这是阿波罗17号飞船宇航员尤金·塞尔南和哈里森·施密特1972年用管状容器在月球拉拉陨坑附近的滑坡沉积物中提取的。

据介绍，阿波罗15号、16号和17号的部分样本未被用于研究，而是完整保存在原始容器或特殊条件中，供未来用更先进的技术分析。

美航天局“阿波罗下一代样品分析”项目科学家萨拉·诺布尔说，如今能够进行一些在阿波罗项目年代根本无法实现的测量，对这些样本进行分析将最大化阿波罗样本的科学价值，为未来探月项目做准备。

美航天局说，样本73002开封前，研究人员使用X射线计算机断层摄影术为样本拍摄了高清3D照片，给每个颗粒和小岩石成像；然后在充满超纯干氮的手套箱中将样品取出，并将其分成每份四分之一英寸（6.35毫米）的多个段，使科学家可以对管子中不同深度的样本进行对比观测。

2020年初，美航天局还计划打开另一份编号为73001的样本。这两份样本保存了垂直分层的月壤，有望为月表遭陨石撞击及月壳形成的历史提供信息，并阐明月球表面滑坡是如何发生的。

(责编：马昌、岳弘彬)