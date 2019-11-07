中国驻东盟使团举行黄溪连大使离任招待会

人民网雅加达11月7日电（记者徐伟）中国驻东盟使团11月6日在印尼首都雅加达举行黄溪连大使离任招待会。东盟秘书长林玉辉、中国驻印尼大使肖千、印尼外交部东盟事务高官何塞、东盟轮值主席国泰国常驻东盟代表帕斯蓬、中国—东盟关系协调国菲律宾常驻东盟代表诺埃尔，东盟其他成员国常驻代表、东盟对话伙伴国驻东盟大使和东盟秘书处高级官员，部分国家驻印尼外交使节、印尼华社、智库、媒体代表和中资企业代表,驻东盟使团蒋勤公参及全体馆员、驻印尼使馆代表等近400人出席招待会。

黄溪连在致辞中表示，刚刚结束的东亚合作领导人系列会议活动丰富，成果丰硕，有力促进了地区共识与合作，展现了地区国家共迎新机遇和新挑战的积极意愿。在第二十二次中国－东盟领导人会议上，李克强总理和东盟领导人就推动中国—东盟关系提质升级达成广泛共识。会议发表了“一带一路”与《东盟互联互通总体规划2025》对接、智慧城市合作、媒体交流合作三份联合声明，提出了一系列新的合作倡议，并一致同意携手打造蓝色经济伙伴关系，彰显了中国—东盟关系的引领性。我们还见证了历时七年的区域全面经济伙伴关系协定谈判取得突破性进展。东盟与中日韩领导人会议就加强东亚互联互通达成重要共识，东亚峰会也就可持续伙伴关系等领域务实合作发表了多份成果文件。

黄溪连说，在担任中国驻东盟大使期间，有幸参与并见证了中国—东盟关系在双方领导人的引领下蓬勃发展。习近平主席提出，要打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。双方携手朝着这一目标迈出了坚实的步伐，取得了实实在在的成果。双方战略互信达到新高度，经贸合作实现新突破，共建“一带一路”迈上新征程，人文交流呈现新热度，国际地区合作得到新拓展。

黄溪连指出，通过“雅加达渠道”，我们制定了《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》，完成了“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接合作的声明磋商，设立了中国—东盟菁英奖学金项目，创立了中国－东盟合作基金管理团队，搭建了“中国—东盟关系雅加达论坛”。我们共同致力于促进10+3、东亚峰会等以东盟主导的区域机制下的对话合作，拉紧了维护地区和平稳定与繁荣发展的纽带。我们巩固了相互尊重、协商一致、开放包容、互利共赢的东亚合作精神，坚守了具有东亚特色的多边主义，使“雅加达渠道”成为本地区乃至全球秉持多边主义的楷模。

林玉辉表示，中国是东盟最具活力、最重要的伙伴之一，东盟－中国战略伙伴关系发展成就令人瞩目。林秘书长高度评价黄大使在任内所做大量卓有成效的工作，感谢黄大使为促进东盟－中国关系深入发展作出的积极贡献。他强调，黄大使为制定《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》、设立菁英奖学金、创立中国—东盟合作基金管理团队等付出大量心血，这些都有力地推动了东盟—中国关系发展，提升了“雅加达渠道”的作用。祝愿黄大使在新的工作岗位上继续关心东盟—中国关系，期待中国驻东盟使团与东盟秘书处进一步加强合作，推动双方关系持续健康发展。

诺埃尔祝贺黄大使任内取得工作成绩，赞赏黄大使为促进东盟—中国关系发展所作努力，感谢黄大使与东盟方通过“雅加达渠道”密切合作，推动双方关系不断迈上新台阶。菲方愿继续发挥协调国作用，与中方和其他东盟成员国一道，共同推动东盟—中国关系取得更多丰硕成果。

招待会上还播放了视频短片，再现了近年来中国—东盟关系发展的高光时刻和精彩瞬间。驻东盟使团外交官分别表演了女声和男声合唱，赢得阵阵掌声。东盟妇女协会代表广大来宾向黄大使赠送礼物。东盟各国常驻代表、对话伙伴国大使以及其他来宾们也纷纷登台演唱脍炙人口的中外歌曲，表达对黄大使的不舍之情和良好祝愿。

招待会后，黄大使就第二十二次中国—东盟领导人会议、中国—东盟关系、区域全面经济伙伴关系协定谈判进展等接受中外媒体采访。

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