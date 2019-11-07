中国对英国大学施加影响力？外交部回应

据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持7日例行记者会。记者会实录如下：

一、应埃及议会议长阿里、阿曼国家委员会主席蒙泽里邀请，全国政协主席汪洋将于11月10日至16日对上述两国进行正式友好访问。

二、应老挝人民革命党中央政治局委员、建国阵线中央委员会主席赛宋蓬邀请，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋将于11月16日至19日对老挝进行正式友好访问。

问：一些英国议员发布报告称，他们发现了“令人担忧的证据”（alarming evidence）可以证明中国对英国大学施加了影响力。你对此有何评论？

答：我看到了有关报道。中方历来坚持不干涉内政原则，一直致力于在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上同世界各国发展友好合作关系。

留学生交流一直是中英人文交流的重要内容，长期以来有力地促进了两国人民之间的相互沟通与相互了解。我们希望有关方面能够对此客观看待，多做有利于两国人文交往和促进中英关系发展的事，而不是无中生有，搬弄是非。

问：据报道，5日，也门政府和南方过渡委员会在沙特首都正式签署《利雅得协议》，就组建新政府、整合武装力量等问题达成一致。中方对此有何评论？

答：中方坚定支持维护也门主权、独立、统一和领土完整，欢迎也门政府和南方过渡委员会签署《利雅得协议》，赞赏沙特等有关各方为此发挥的积极作用。我们希望也门问题有关各方继续以也门国家和人民利益为重，加快推进政治解决进程，早日恢复也门的和平、稳定和正常秩序。

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