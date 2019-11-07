开放的中国为世界创造机遇

人民网布鲁塞尔11月7日电 （记者方莹馨）近日，比利时布鲁塞尔大区政府国务秘书斯梅特在接受本网记者采访时表示，多边贸易对经济的繁荣至关重要，中国不断向世界市场敞开大门，对国际多边贸易产生重要影响，为世界创造更多机遇。

在谈到目前正在上海举办的中国国际进口博览会时，斯梅特说，欧盟是中国第一大贸易伙伴，中国是比利时在欧盟外的第二大贸易伙伴，欧中、比中之间经贸合作的累累硕果得益于开放的市场。进博会为世界提供了一个开放合作的平台，能够打消疑虑、增进了解、互相学习、共促发展，展现了中国支持开放型经济和贸易自由化、维护多边贸易体制的立场。

比利时公主阿斯特里德将于11月16日至22日率团访华，斯梅特介绍，访华代表团成员将多达630多人，创下了比利时王室率团出访人数的最高纪录。涉及几十个产业领域，包括85名比联邦和大区政府官员、526名企业家、17名媒体记者和4名旅游专业人士等。期间将到访北京、上海等地，出席和举办内容丰富的双边会晤、参观研讨及商务洽谈，并计划签署数十份中比合作项目协议。

斯梅特对此访充满期待，他希望通过这次访问，比利时可以更加了解中国市场，中国则将更了解比利时的企业可以向中国提供怎样的产品，并借此加强两国的贸易往来，增进两国人民的相互了解，为未来的合作拓展更多的空间。

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