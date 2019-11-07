约旦驻华大使：进博会是约旦商品进军中国的良机

人民网北京11月7日电（曾书柔 法伊萨）“邀请约旦担任第二届中国国际进口博览会主宾国，是对约旦的肯定，也是约旦产品进军中国的良机。”近日，履新仅月余的约旦驻华大使侯塞尼对人民网记者表示，“习近平主席通过进博会向世界传递了中国对促进世界贸易发展的重视。邀请约旦担任主宾国，证明了约中关系的超卓，以及约旦在中国领导人心目中的地位。”

作为第二届进博会15个主宾国之一，同时也是本届进博会唯一一个阿拉伯国家主宾国，约旦派出了高级代表团参展。在国家综合展和企业商业展上，约旦分别展示了其在工业、能源、农业、旅游业、信息通讯业和医疗旅游业等领域的发展和投资潜力，以及来自约旦的优质产品。

“中国约旦间的友好关系源远流长。”侯塞尼大使回顾了约旦已故国王侯赛因与毛泽东主席为两国关系奠定的坚实基础。他说，自那时起，双边关系在各领域全面开花。而早在八十年代，现任的阿卜杜拉二世国王就曾随父亲一同访问中国。2015年，阿卜杜拉二世国王访华时，与中国共同将中约关系提升为战略伙伴关系。

“阿卜杜拉二世国王非常了解中华文明的重要性。他相信，中国是维护世界尤其是亚洲和平稳定的重要力量。与中国保持友好关系，就是与世界上最重要、最有影响力的伙伴保持友好关系。中国与约旦在许多问题上有共同的价值观，这也是促进中约关系持续发展的重要原因之一。”侯塞尼大使说。

近年来，中约两国政治互信不断深化，务实合作取得积极成果，人文交流日益密切。侯塞尼高度评价了“一带一路”倡议的重要性。他说：“作为最早一批加入‘一带一路’倡议的国家，约旦珍视发展对华友好关系。中国在国际关系、文明进步与发展中的地位卓然，在许多国际与地区事务中发挥着重要作用。‘一带一路’倡议有利于推动国际合作，在互赢共利的框架下构筑各国间的友好关系。”

侯塞尼表示，约旦愿加强同中国在各领域的务实合作，推动中约关系迈上新台阶。“中国是约旦第二大贸易伙伴，年贸易额达到32亿美元。”侯塞尼说，“虽然目前中国贸易顺差较大，但这同时也意味着约旦大有可为。约旦有优越的地理位置、良好的投资环境、稳定的经贸政策、完善的金融体系，在许多领域都是中国真诚的朋友和永远的合作伙伴，可以成为中国投资中东地区的大门。”

近年来，随着中国人对约旦认知度的提高，入境约旦的游客数量呈现了较快增长。侯塞尼大使说，约旦非常重视中国游客。约旦历史悠久的文化古迹、优美的自然环境、独特的疗养地，都是中国游客可能青睐的旅游资源。不久前，约旦旅游局在广州、上海、北京举行了推介活动，以实际行动努力吸引更多中国游客访问约旦。

“欢迎来约旦！”侯塞尼大使向中国发出了邀请。

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