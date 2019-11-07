长沙：从“工程机械之都”到“智造之城”

人民网长沙11月7日电（崔越、刘宁、袁蒙、Jeffrey Moeller）长沙，这座有着3000年历史的文化古城，一直以来以岳麓书院、橘子洲头而闻名。30多年来，湖南工程机械产业实现了从追赶到领跑的跨越，为长沙这座文化古城冠上“工程机械之都”的称号。如今，长沙正向智能制造方向发展，越来越多的长沙企业获批国家智能制造试点示范企业。日前，人民网“看见中国”多语种融媒体采访团队走进长沙，实地探访“智能制造”如何让长沙焕发新机。

“智造之城”为企业发展保驾护航

一路走来，长沙也曾面临产业附加值低，科创力不高的瓶颈。为尽快走出困境，实现产业升级，长沙提出以智能制造推动产业转型的策略，通过政策扶持，引导企业智能化改造，全力打造“智造之城”。

自2015年以来，长沙陆续出台了《智能制造三年行动计划》、《长沙建设国家智能制造中心三年行动计划（2018-2020）》、《关于支持工业企业智能化技术改造若干政策》等文件，为企业向智能化转型保驾护航。

威胜是国内领先的能源计量设备、系统与服务供应商。在威胜科技园智能数字化车间，工人们与机器人正有条不紊地生产作业。2016年，威胜引入智能化生产线与智能协作机器人，实现了人机协作、自动化柔性组装、工序间物流自动传递，大大提升了生产质量和效率。

威胜自动装配机器人生产线（图片由威胜提供）

位于中部地区的长沙既不沿边、又不靠海，这为威胜的出口业务增加了许多运输成本。既然如此，为何威胜选择长沙？威胜控股有限公司董事兼威胜集团总裁田仲平为记者解答了疑惑。“作为工程机械之都，长沙为威胜发展提供了良好环境。”田仲平说：“长沙政府为企业实现升级转型提供了非常重要的帮助。为推动智能化转型，长沙市政府与中国电子信息产业集团有限公司共同建立长沙智能制造研究总院，为企业高效生产高质量产品提供咨询服务。除此之外，政策的支持吸引许多配套设备生产商聚集到长沙，这为我们购买高质量零件提供便利，降低了生产成本，提高了工作效率，使我们更具竞争力。”

威胜信息技术股份有限公司海外事业部总经理张振华认为，长沙打造智能制造之城的发展方向与威胜信息十分契合。“威胜信息的主要业务是为智能电网、智慧能源等领域提供物联网综合应用解决方案，而长沙正全力推动向智能化转型的政策为我们提供十分有利的条件。”

工人在星邦重工高空作业平台作业（袁蒙 摄）

在庆祝中华人民共和国成立70周年活动中，绚烂的烟花表演令世人赞叹。为这场精彩绝伦的烟花表演提供烟花树搭建、运输高空作业设备的是来自于长沙的星邦重工。星邦重工是中国高空作业平台行业的技术先驱，其自主研制的48米曲臂式高空作业平台处于世界领先水平。谈到企业在研发销售等领域不断取得傲人成绩时，湖南星邦重工有限公司国际销售部部长周丽表示，这与政府一直以来对装备制造企业的帮扶和引导密不可分。“作为‘智造之城’，长沙吸引了许多企业来这里发展，为星邦带来许多资源与合作机会。此外，大量工程机械与智能制造方面的人才涌入长沙，为企业提供人才和技能保障，有效提高工作效率以及产品质量。”

“智造之城”助力中国企业“走出去”

随着智能制造业的高水平发展，“智造之城”已成为长沙的城市新名片。近年来，长沙全面落实“一带一路”倡议，主动融入“一带一路”。许多长沙企业随着“一带一路”“走出去”，为“智造之城”赢得更多世界目光。

研发生产出全球首个5G智能环卫机器人的盈峰中联环境便是“一带一路”倡议的践行者和受益者。

盈峰中联环境智能小型环卫机器人族群（图片由盈峰中联环境提供）

作为一家集环卫机械与环境装备等高新技术装备研发制造、城乡环卫综合服务、环境项目投资运营为一体的全环境产业集团，截至目前，盈峰中联环境装备已出口至东南亚、非洲、欧洲等近40个国家，其海外市场负责人欧伯特表示，“一带一路”倡议为企业“走出去”提供了十分有利的平台。“‘一带一路’利于中国企业共享信息和资源，为我们创造许多合作机会。”欧伯特表示，未来盈峰中联环境将继续深耕欧洲市场，与“一带一路”沿线国家共同努力，实现共同繁荣发展。

位于长沙宁乡经济技术开发区的楚天科技股份有限公司是一家主要从事制药装备研发、生产、销售与服务的高新技术企业。近十年来，中国制药装备实现快速崛起，楚天科技正是在此领域拥有先进技术的领跑者。

楚天科技智能机器人生产线（袁蒙 摄）

“长沙如今正向智能制造城市发展，环境的改变为楚天科技向智能制造方向转型提供了必要条件。”楚天科技副总裁周飞跃在接受采访时提到，长沙为这些以实现智能制造为目标的企业提供了人才便利、供应链便利以及配套设施的便利。

十年来，楚天科技的海外业务收入从实现零的突破发展到占整体收入15%，这不仅得益于长沙从“工程机械之都”向“智造之城”的转型升级，也得益于“一带一路”倡议的助力。

“‘一带一路’倡议为楚天科技向沿线国家寻求合作提供了便利条件。”周飞跃表示：“我们将继续与沿线国家共享机遇，输出产品，宣传品牌，为‘一带一路’沿线国家提供产品及智慧解决方案。”

(责编：崔越、杨牧)