俄罗斯副外长：美国对伊朗官员制裁违反国际法

中新网11月7日电 据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯联邦外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫表示，美国财政部对伊朗一系列官员和政治人物的单方面制裁，不符合国际法的规定。

据报道，里亚布科夫在对以色列进行工作访问期间，向俄记者表示：“美国将单方面制裁当作推行对外政策的工具，我们深信这是违法的，不符合国际法的规定。制裁是美国向他国强加本国意志的工具，实际上是操纵和控制他国，推行霸权主义政策的工具……”

里亚布科夫指出：“美国人近期可能会发现，这些制裁没有带来他们所要的结果。尽管如此，他们还在固执地继续保持这一方针，但这种做法很失败，美国在国际舞台上不会取得成功。”

报道称，美国此前对一些伊朗自然人和武装力量总参谋部实施了制裁。制裁名单共有10人，其中包括1969年出生的莫杰塔巴·哈梅内伊，系伊朗最高领袖哈梅内伊的儿子。

另外，伊朗武装力量总参谋长巴盖里、司法总监易卜拉欣·莱西、最高领袖办公室主任等的名字也出现在制裁名单上。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国达成《联合全面行动计划》(即伊核协议)，伊朗以限制其核计划换取国际社会解除对其制裁。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议，并分阶段恢复对伊朗的制裁。从此，华盛顿不断扩大对伊朗的制裁和施压，企图使伊朗做出让步。

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