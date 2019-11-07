中国代表就联合国维和警察工作提出三点建议

新华社联合国11月6日电 中国常驻联合国代表张军6日出席安理会与联合国维和警察对话会，就加强和改进联合国维和警察工作提出三点建议。

张军说，面对日益复杂严峻的外部环境和安全形势，加强和改进联合国维和警察工作势在必行。为此，中方提出三点建议：

一是要坚持维和行动基本原则。维和警察行动应始终坚持《联合国宪章》宗旨和原则，遵守“当事方同意、中立、非自卫或履行授权不使用武力”的维和行动基本原则。安理会要充分尊重当事国主权和意愿，充分听取当事国和出警国意见，制定清晰、明确和符合实际情况的授权，发挥维和警察对维护当事国社会治安、创造良好发展环境的优势。

二是要加强能力建设和提高履职效率。提高出警国能力建设是当前工作重中之重，国际社会应继续加大支持力度，确保维和警察接受充分、有针对性的培训，拥有必要的装备等资源。出警国应严格执行人员和装备甄选标准，加强管理，不断提升并扩大维和警察的行动效率、声誉和工作效果。

三是要加强维和人员的安全保障。安理会要就维和行动和维和人员安全采取更有力行动，发出团结一致的声音。联合国秘书处和特派团要高度重视对维和警察的安全防护，提供有力支持和保障，增强维和行动应对复杂环境的能力，确保安全防范和医疗救助物资到位，不断加强对突发情况的预警和应对。

他说，自2000年以来，中国共向9个任务区派遣了2600多人次的维和警察。中国将一如既往地支持联合国维护和平的努力，继续考虑通过中国—联合国和平与发展基金为维和警察项目提供支持，以实际行动践行中国的承诺，为推进维和警察工作做出更大贡献。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)