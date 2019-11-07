专访爱尔兰驻华大使：期待以进博会深化中爱合作

爱尔兰驻华大使李修文（Eoin O'Leary）接受人民网专访。（人民网 羡江楠 摄）

人民网北京11月7日电 （羡江楠、实习生 李愫）“爱尔兰与中国都拥抱全球多边贸易，期待借进博会的契机，深化中爱双边经贸合作。”爱尔兰驻华大使李修文（Eoin O'Leary）日前在接受人民网专访时表示。

11月5日，第二届中国国际进口博览会（CIIE）在上海开幕。李修文表示，进博会有助于提升爱尔兰企业在华曝光率，为促进两国经贸合作搭建了宝贵平台。

近年来，中爱两国贸易呈增长势头。今年上半年，爱尔兰与中国双边货物进出口额为59.4亿美元，增长36.9%。其中，爱尔兰对中国出口42.3亿美元，增长74.2%。

“爱尔兰向中国出口包括医药、芯片和食品在内的很多产品。同时，爱尔兰进口的大量电器、服装和鞋子都来自中国。”李修文说。日前已新增14家爱尔兰牛肉工厂获得中国市场准入。

李修文高度赞扬了“一带一路”倡议在创造就业方面发挥的重要作用，称其为“一带一路”参与国特别是非洲国家的发展提供了新动力。

实现可持续性是当前“一带一路”建设面临的主要挑战，李修文说。“中国将可持续发展置于‘一带一路’倡议的重中之重，这一理念得到了广泛赞誉。”中国在推进“一带一路”建设过程中越来越注重生态环境的可持续发展，以确保气候变化等问题不会成为发展的桎梏。

谈及中国文化，李修文对中国电影、书籍如数家珍。他不但在工作之余阅读《西游记》，也对《战狼》《我不是药神》等中国电影称赞有加。

李修文说，中华文明是世界文明的一大源泉。中国哲学思想博大精深，历史文化底蕴深厚，陶瓷、绘画等艺术无可匹敌。“如果不了解中国，就很难了解世界。”

在爱尔兰，像李修文一样了解中国和中国文化的人不在少数。汉语将于明年被列为爱尔兰高考选考科目。他相信，“在未来五到十年内，会有相当数量的爱尔兰人掌握基本的汉语。”

李修文称赞新中国70年间取得的惊人发展。中国GDP占世界经济的比重从1978年的1.8%，上升到2018年的近16%。“中国的基础设施发展水平超乎想象，14亿中国人民过上了更好的生活。这真是一项伟大的成就。”李修文感叹。

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