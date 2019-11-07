无锡市向美国圣安东尼奥市赠送太湖石

新华社美国圣安东尼奥11月6日电（记者高路）江苏省无锡市向美国得克萨斯州圣安东尼奥市赠送太湖石揭幕仪式6日晚举行，一块重达6.5吨的太湖石从此落户圣安东尼奥美术馆。

这块太湖石来自无锡太湖之畔，由无锡市赠送给友好城市圣安东尼奥市。无锡市代表团成员、无锡市人大常委会副秘书长孙国祥说，无锡和圣安东尼奥自2012年缔结友好城市以来，在文化、经贸、教育等领域互动频繁，此次太湖石落户圣安东尼奥将促进两市友好关系更进一步。

当天，26件来自无锡博物院的绘画、书法、雕刻等艺术品也在圣安东尼奥美术馆展出，其中包括多件首次在海外展出的国家级文物，向当地参观者展示无锡风貌。

圣安东尼奥市长尼伦伯格在揭幕仪式上说，文化是交往的黏合剂。“艺术和历史让圣安东尼奥与无锡紧密相连，我们深深渴望向对方学习。”

中国驻休斯敦总领事蔡伟在致辞时说，城市交流是中美关系的重要组成部分。赠送太湖石是两座城市友好交流的里程碑，也是深化友谊、加强理解与互信的象征，为中美两国关系平稳健康发展搭建了桥梁。

中国驻休斯敦总领馆外交官、圣安东尼奥美术馆人员、无锡市代表团成员以及当地文化界人士近百人参加了当晚的太湖石揭幕仪式，并参观了无锡市艺术品展览。

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