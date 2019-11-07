欧盟说中欧地理标志协定将助益双边贸易

新华社布鲁塞尔11月6日电（记者王子辰）欧盟委员会6日发表新闻公报介绍中欧地理标志协定，称这一“里程碑式”协定将助益双边贸易，并且这一欧中合作范例彰显开放和对国际规则的遵守是贸易关系的基础。

中法两国领导人6日共同见证签署了关于结束中欧地理标志协定谈判的联合声明。据中国商务部介绍，地理标志是表明产品产地来源的重要标志，属于知识产权的一种。中欧双方均历史悠久，地理标志产品丰富。签署双边地理标志保护与合作协定对双方意义重大。

欧盟委员会在新闻公报里说，协定将保护欧盟和中国各100项地标产品，防止它们被模仿或侵犯；在协定生效四年后，双方还将各增加175项地标产品。据介绍，欧盟地标产品包括：香槟、菲达奶酪、爱尔兰威士忌等；中国地标产品包括：郫县豆瓣、安吉白茶、盘锦大米等。

公报说，这项协定将有助于提升双方对高品质产品的需求。欧盟委员会负责农业的委员菲尔·霍根表示，这项协定强化了欧盟和中国的贸易关系，将令欧盟农业、食品业和消费者受益。

中欧双方下一步将按照各自法律规定履行内部报批程序，并正式签署该协定。欧盟委员会表示，预计协定将在2020年底前生效。

据中国商务部介绍，该协定是中国对外商签的第一个全面的、高水平的地理标志双边协定，对加强中欧经贸关系具有里程碑式的意义。协定的达成显示出中方对中欧双边经贸关系的高度重视，也体现了中方加强包括地理标志在内的知识产权保护的坚定决心。

中国驻欧盟使团经商处公使夏翔介绍说，自2011年中欧正式启动地理标志协定谈判以来，双方共开展了22轮谈判。协定文本共14条，对地理标志产品设定了高水平的保护规则，并在附录中分阶段纳入双方各两批共275项地标产品。

夏翔说，这项协定彰显了中国包容性扩大开放的信心和决心，有利于推动双边经贸关系高质量发展，将成为中欧双方务实合作的新亮点，为中欧双方民众带来新福利，有助于引导中国农产品产业链转型升级。

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