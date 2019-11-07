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堪培拉近500学生参加“中国古代发明”主题竞赛

2019年11月07日13:43  来源：人民网-国际频道
 
图为其中一件获奖作品
图为其中一件获奖作品

人民网堪培拉11月7日电 （记者陈效卫、刘天亮）2019年“熊猫竞赛”活动颁奖仪式11月6日在中国驻澳大利亚大使馆举行。今年的竞赛主题是“中国古代发明”，吸引了堪培拉15所学校的近500名学生参加，共有87位学生获得各种奖项。

参赛作品以手工艺品为主，当地的中小学生通过对中国古代发明的学习和了解，独立思考，自己动手，制作了地动仪、雕版印刷机、宝船、纺车等中国古代发明创造的模型，不少作品看上去栩栩如生。

中国驻澳使馆公使衔文化参赞杨治、新闻参赞徐菁，澳大利亚首都领地教育协会梅格·欧文斯、澳中友协首都领地主席卡罗尔·凯尔，及当地15所学校负责人、学生、家长、老师约220人出席了当天的颁奖仪式。

杨治在颁奖仪式上说，参赛作品充满了创造力和想象力，这么多学生参与竞赛，本身也是走近中国文化、熟悉中国文化的过程，而且能达到入脑入心的效果。这个活动还能辐射到参赛学生的家长、朋友、老师，对当地学校进一步推广中文教育也有促进作用。

卡罗尔表示，竞赛多年以来一直保持着高质量，除了了解中国文化，也让学生们获得了更宽广的视野。而且，各个学校只是选送了他们认为比较好的作品，实际上参赛人数可能会更多。

为了让这些对中国文化有兴趣的年轻学子了解当代中国的科技进步，以及科技在普通人生活的实际应用，中国驻澳使馆在颁奖仪式上还专门播放了一个以“新四大发明”（高铁、电子商务、移动支付、共享单车）为主题的视频短片。

据了解，“熊猫竞赛”活动始于1995年，因首次活动以中国国宝大熊猫为主题而得名。该活动由中国驻澳使馆与澳中友协首都领地分会共同主办，其宗旨是面向澳首都地区中小学开展中国文化推广活动，加深两国民众相互了解，促进两国文化交流。 

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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