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驻印度大使孙卫东在印媒发表署名文章《中国西藏的发展和宗教信仰自由》

2019年11月07日11:09  来源：人民网-国际频道
 

人民网新德里11月7日电 （记者 苑基荣）2019年11月6日，驻印度大使孙卫东在印度主流英文媒体《印度斯坦时报》发表署名文章《中国西藏的发展和宗教信仰自由》，介绍了新中国成立70年、西藏民主改革60年来西藏经济社会等领域取得的巨大成就，阐明我在涉藏问题上的原则立场，介绍活佛转世制度的历史沿革，希望印度政府在涉藏问题上坚守立场，履行承诺，排除干扰，促进中印关系健康稳定发展。全文如下：

今年是中华人民共和国成立70年，也是西藏民主改革60周年。60年来，在中国共产党坚强领导下，西藏面貌发生翻天覆地变化。政治上，废除了落后的封建农奴制，确立了人民当家作主的社会主义制度和民族区域自治制度。经济上，连续26年保持两位数增长，2018年实现地区生产总值1477.63亿元人民币，同比增长9.1%，增速位居全国第一。文化上，藏文成为中国第一个具有国际标准的少数民族文字，藏文图书、藏语节目丰富多彩。教育上，从70年前儿童入学率不足2%，青壮年文盲率高达95%，到2018年人均受教育年限达到9.55年。宗教上，西藏共有1700多处各类宗教活动场所，住寺僧尼约4.6万余人。每年到拉萨朝佛信教群众达百万人次。

西藏是藏族和其他各族人民的共同家园。公元七世纪，吐蕃赞普松赞干布迎娶唐朝文成公主，佛教自唐流入西藏；公元十三世纪，元朝将西藏纳入直接行政管辖之下；明朝延续并加强对西藏管理；清朝更确立了藏区的活佛转世制度。历史证明，西藏自古以来就是中国的一部分。当今世界，各国普遍承认西藏是中国的一部分，没有一个国家承认过“西藏独立”，更不存在所谓西藏“政治地位”问题。

近年来，包括印度在内的多国记者都曾受邀到访西藏，亲身感受西藏经济社会发展成就，亲眼目睹西藏人民充分享有的宗教信仰自由，亲自见证西藏人民的安居乐业。越来越多的人开始以理性客观态度看待西藏现状，反思西方媒体的不实指责。中国政府依照宪法和法律保障公民的宗教信仰自由。对那些至今还在叫嚣“中国政府侵犯西藏人民的宗教和信仰自由”的人，要么根本没到过西藏，要么别有用心。

活佛转世是藏传佛教独有的传承制度。达赖与班禅在西藏重要政治宗教地位的取得，始自清朝中央政府于1653年和1713年分别册封五世达赖和五世班禅。1793年，清朝中央政府颁布《钦定藏内善后章程二十九条》规定，大活佛转世必经金瓶掣签认定并报请中央政府批准。现在的十四世达赖于1940年由当时的国民政府批准坐床继位。十一世班禅是1995年经金瓶掣签，由中央政府批准于同年坐床继位。2007年，中国政府颁布《藏传佛教活佛转世管理办法》，将活佛转世纳入法治轨道。目前中国境内共有活佛1331位，其中西藏356名。他们的转世都要遵从国家法律法规、宗教仪轨和历史定制。

2003年中印签署《中华人民共和国和印度共和国关系原则和全面合作的宣言》，印度承认西藏自治区是中华人民共和国领土的一部分，不允许西藏人在印度进行反对中国的政治活动。这一承诺在以后的中印双边文件中得以重申。中方对印上述表态表示赞赏，希望并相信印度作为负责任大国能坚定立场，恪守承诺，排除涉藏问题干扰，促进中印关系健康稳定发展。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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