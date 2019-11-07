为解决二战劳工赔偿事宜 韩国议长提“新思路”

韩国国会议长文喜相5日提议由韩日两国企业和普通民众自发设立基金，解决第二次世界大战韩国劳工赔偿事宜。

文喜相3日抵达日本东京访问，试图从议会层面做外交工作，缓和韩日两国紧张关系。

他5日在早稻田大学发表演讲，提出解决二战韩国劳工赔偿事宜的“新思路”。

文喜相说：“（我的想法）是在两国企业（出资）基础上，增加两国民众向基金捐款（的部分）。”

韩国法院去年相继判处日本企业赔偿日本殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工。日方依据双方1965年签订的《日韩请求权协定》认定劳工索赔事宜已经解决，指认韩方违反国际法，日韩关系继而持续恶化。韩联社报道，韩国今年6月提议由韩日两国企业共同出资设立基金赔偿韩国劳工，遭日方拒绝。

就“慰安妇”事宜，文喜相提议使用“和解与治愈基金会”剩余的60亿韩元（约合520万美元）资金来解决。

韩国前总统朴槿惠执政时期，韩日政府2015年12月达成《韩日慰安妇协议》，宣告双方就“慰安妇”事宜达成一致。日方依照协议向韩国政府主导的“和解与治愈基金会”注资10亿日元（约合900万美元）。韩国政府去年11月解散基金会，招致日本政府强烈抗议。

韩联社报道，鉴于韩日两国就“慰安妇”事宜分歧巨大，文喜相的提议是否可行暂未可知。（闫洁）【新华社微特稿】

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