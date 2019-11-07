埃中商会主席：进博会是向中国消费者展示埃及产品最好机会

新华社开罗11月6日电（记者李碧念）埃及埃中商会主席迪亚·菲基近日接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会是向中国消费者展示埃及产品的最好机会，有助于加深两国经贸关系。

“进博会是全球最重要的国际贸易和经济博览会之一，吸引了各国企业参与。我们鼓励埃及公司研究中国市场，提供满足中国人需求的产品。”菲基说。

他指出，进博会帮助外国企业更好地连接有着近14亿消费者的大市场，表明中国对外开放水平不断提升。

据了解，共有23家埃及企业报名参加本届进博会，超过三分之一是第二次参展。埃及企业将设立品质生活、服务贸易、食品及农产品三个展区，覆盖农产品、手工艺品、精油、环保涂料、金融服务、翻译和出版服务等多个领域。

菲基还表示，埃中商会将不遗余力地鼓励和动员埃及企业参加第三届进博会，预计将有超过100家埃及企业报名参展。

他同时呼吁埃及各方共同努力，提高埃及工业水平，制造更高质量的产品以满足中国市场需求。

近年来，中埃两国经贸关系日益紧密。去年11月，埃及总理马德布利率领高级别政府代表团参加了第一届进博会，埃及企业意向成交额超过4200万美元。

“中国愿意帮助埃及发展，以实现互利共赢。我们应该利用好进博会的契机，继续加强两国经贸和投资关系。”菲基说。

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