中巴文化交流展示中心在里约正式开放

新华社里约热内卢11月6日电（记者陈威华 赵焱）由多家驻巴西中资企业联手打造的中巴文化交流展示中心6日在里约热内卢正式向公众开放，展期至今年年底。

中国驻里约热内卢总领事李杨在开幕式上说，中资企业进入巴西发展已有多年历史，但是许多巴西民众对中企的社会贡献还不是很了解。这是里约首次举行类似活动。它回顾了中企在巴西履行社会责任、改善当地民生方面的业绩，有助于增强两国人民之间的相互了解。

里约热内卢市文化局代表巴罗斯说，中资企业在巴西发展，拉近了两国人民的距离，推动了两国之间更加密切的文化交流。中资企业促进了当地经济发展，在履行社会责任方面也做出了积极贡献。

中国国家电网巴西控股公司总经理常忠蛟说，作为在巴西发展的中国企业，我们将继续在巴西寻求投资机会，以更加长远的眼光，更好地服务巴西经济发展，继续积极履行企业公民社会责任，促进中巴人文交流，为中巴友谊大厦添砖加瓦。

中巴文化交流展示中心分五个展区，通过图片、视频、沙盘模型等形式，展示中资企业遵循互利共赢原则，积极融入当地社会，为当地发展做出重要贡献。展示中心还将举行小型文化沙龙、论坛、演出、发布会等活动，让前来参观的当地民众有机会近距离感受中华文化的魅力。

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