国际人士评价第二届进博会：展示中国扩大开放的决心

11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海国家会展中心开幕。 新华社记者 陈建力 摄

东方风来，潮涌浦江。11月5日，第二届中国国际进口博览会如期而至；155个国家和地区、26个国际组织、3893家企业践约而来。

“明智构想”、“重要契机”、“增强国际贸易活力”……接受人民网采访的多国政府官员和专家学者高度评价第二届进博会，认为其展示了中国扩大开放的决心，为世界各国提供了享受中国开放红利的机遇。

“明智构想”促进全球贸易平衡发展

“长江、尼罗河、亚马孙河、多瑙河昼夜不息、奔腾向前，尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。”在第二届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中，习近平主席以气势磅礴的江河为喻，深刻揭示了经济全球化的不可逆转。

古巴通信部长豪尔赫·路易斯·皮尔多莫接受人民网记者专访表示，进博会为古巴和世界各国提供机遇，所有受单边主义及贸易保护主义措施影响的国家都能在进博会找到相应的发展空间。

约旦驻华大使侯塞尼对人民网记者表示：“习近平主席通过进博会向世界传递了中国对促进世界贸易发展的重视。”

去年首届中国国际进口博览会上，有100多家美国企业参展。今年，美国企业更加踊跃，报名参展的数量超过190家，参展面积达到4.75万平方米，居各参展国首位。

美国湾区经济研究所所长肖恩·伦道夫在接受人民网记者专访时表示，进博会是一个非常明智的构想。体现了中方高度重视并致力于解决全球贸易不平衡问题，同时也可以看出中国消费者需求很大，中国不断通过扩大进口来推动消费升级和经济发展。在加深中美经贸关系上，进博会起着建设性作用。

进博会成为外国产品进入中国市场重要契机

“坚持‘拉手’而不是‘松手’，坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’”。习近平主席的话是承诺，更是实际行动。

乌兹别克斯坦是第二届进博会的主宾国之一。乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫接受人民网记者专访时说：“很荣幸，我国成为上海进博会的主宾国。我们将中国国际进口博览会视为推动我国产品进入中国市场和建立企业间直接联系的重要契机。”

“今年乌方代表团率领20余家龙头企业和制造商参展，涉及高端纺织、农业、丝绸、食品、酒类等领域。我相信，乌兹别克斯坦产品定会吸引众多消费者，为乌方企业同中国建立合作创造更多机遇。” 赛义多夫说。

在去年第一届进博会上，哥伦比亚没有独立展台。今年，哥伦比亚一共设立了三个展区，展示鲜花、咖啡和香蕉等产品。

哥伦比亚共和国驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦接受人民网专访表示，进博会将推动中哥贸易更上层楼。

“中国将近4亿的中产和高薪阶层有较高的消费水平和购买力。” 蒙萨尔韦说，“通过进博会这个平台，我们期待中国能够对哥伦比亚商品有更深入的了解，也期待中国能够从哥伦比亚进口牛肉、猪肉以及其他农产品。”

“满意而归”吸引更多企业“乘兴再来”

阿根廷去年参加了第一届进博会，而第一届进博会的成功也吸引了更多的阿根廷企业今年前来参展。埃切韦雷表示，进博会是个“好创意”。

今年，阿根廷主要带来的产品是肉类。“由于中国消费者的强烈需求，加上去年的成功展出，这次我们带来了将近40个冰柜不同种类的肉类产品，我们对今年的会展寄予厚望。”埃切韦雷说。

“厄瓜多尔参加了第一届进博会，第二届进博会，我们又来了。” 厄瓜多尔外交和移民事务部长何塞·瓦伦西亚对人民网记者高度评价了这一国际盛会。

“中国的进博会致力于双向贸易：我们与中国的贸易交流增加，同时中国也与更多国家有了贸易往来。 我坚信，在这种双向贸易中，我们都是赢家，都得到了好处。进博会是一场让国际贸易自由进行、增强贸易活力的盛会。” 瓦伦西亚说。

在去年的展会中，厄瓜多尔共有15家来自食品和农产品加工行业的企业参与。“进博会是厄瓜多尔产品进入中国市场的窗口和独一无二的大好时机。” 瓦伦西亚表示，他也期待越来越多的厄瓜多尔产品走进中国老百姓的生活。

（徐祥丽、邓洁、赵健、吴思萱、曾书柔、法伊萨、亚瑟夫、羡江楠、实习生李婷、实习生李愫、实习生周雨、实习生李昀谨、实习生田芳）

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