美国会将就特朗普弹劾调查首次举行公开听证会

新华社华盛顿11月6日电（记者邓仙来 孙丁）美国国会众议院情报委员会主席希夫6日表示，众议院情报委员会将于13日就针对总统特朗普的弹劾调查首次举行公开听证会。

希夫当天在社交媒体上说，众议院情报委员会将于13日举行两场公开听证会，证人分别是美国驻乌克兰临时代办威廉·泰勒和负责欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办乔治·肯特。此外，前美国驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇将于15日在国会公开作证。

约万诺维奇、肯特和泰勒10月分别在国会众议院参加了闭门听证。据众议院情报委员会6日公开的证词，泰勒称，特朗普政府把乌克兰总统泽连斯基公开宣布调查美国前副总统、民主党总统竞选人拜登及其儿子等作为美方拨付一笔对乌军事援助款的条件。

特朗普政府9月11日告知国会，已开始向乌克兰支付这笔3.91亿美元的军事援助。特朗普称，冻结这笔援助款是因为欧洲国家在给予乌克兰军事援助方面做得不够。

美国国会众议院议长佩洛西9月24日宣布启动众议院对特朗普的弹劾调查，起因是一名情报界人士匿名检举特朗普7月在同乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查拜登父子。民主党指责特朗普滥用职权谋求私利，寻求外国势力干预明年美国总统选举。特朗普则坚称不存在与乌方的“利益交换”。

白宫称弹劾调查“不合法”“程序不正当”，明确表示拒绝配合。美国国会众议院10月31日投票通过一项关于弹劾调查程序的决议案，随后公开若干早前闭门作证者的证词。

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