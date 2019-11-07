人民网>>国际

美弹劾调查关键人物改证词

2019年11月07日09:15  来源：新华网
 

　　由针对美国总统唐纳德·特朗普的弹劾调查关键证人、美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰提供的补充证词5日公开。他更正先前说法，承认曾经告知乌克兰官员，要想得到美国对乌克兰军事援助，需要用调查特朗普竞选对手交换。

　　【有补充】

　　桑德兰4日向主持弹劾调查的国会众议院委员会提交补充证词，共3页，提及在波兰首都华沙一次会议间隙给乌克兰总统顾问安德里·叶尔马克捎口信。

　　他告诉叶尔马克：“美国可能不会恢复（对乌克兰）援助，除非乌克兰发布我们讨论数周的反腐败声明”。

　　桑德兰所提反腐败声明关联美国前副总统乔·拜登和儿子亨特。特朗普方面指认拜登父子卷入乌克兰腐败，7月25日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话时要求乌方调查。

　　拜登是2020年总统选举民主党籍竞选人，是特朗普的主要对手。民主党方面指认特朗普那次通话涉嫌滥用总统职权，不正当打压竞争对手，继而触发众议院启动对特朗普的弹劾调查，焦点是特朗普是否以军事援助换取乌方调查。

　　与泽连斯基通话几天前，特朗普下令冻结大约4亿美元对乌克兰军事援助，一段时间后放行。

　　【改说法】

　　桑德兰补充证词与先前说法有出入。他10月17日作证时说，没有“想起任何参与鼓励（乌方）调查拜登父子（的情况）”。他当时告诉调查人员，不知道特朗普想要乌克兰调查的贝里斯马控股公司关联亨特。亨特曾受聘那家乌克兰天然气企业。

　　就修改证词的理由，桑德兰说，最近公开的弹劾调查证词使他“恢复”一些记忆。那些证词来自美国驻乌克兰临时代办威廉·泰勒和前国家安全委员会俄罗斯事务顾问蒂姆·莫里森。

　　泰勒先前作证时说，桑德兰告诉他，乌方是否宣布启动调查将关联“所有事”，包括军事援助。

　　【受轻视】

　　白宫指认桑德兰证词破坏弹劾调查，认定他无法说明暂停发放对乌军事援助由谁下令，所说美方要求乌方发布反腐败声明关联发放军事援助同样只是“猜测”。

　　白宫发言人斯蒂芬妮·格里沙姆在一份声明中说，“总统没有做错任何事的事实”没有改变。

　　如果众议院通过对特朗普的弹劾动议，将交由参议院“审理”，以决定是否罢免总统。

　　共和党掌握参议院多数议席，对罢免特朗普兴趣不大。参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔5日说，他对弹劾调查的结局“相当肯定”，“它不会导致罢免，我认为那没有任何问题”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved