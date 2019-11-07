美弹劾调查关键人物改证词

由针对美国总统唐纳德·特朗普的弹劾调查关键证人、美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰提供的补充证词5日公开。他更正先前说法，承认曾经告知乌克兰官员，要想得到美国对乌克兰军事援助，需要用调查特朗普竞选对手交换。

【有补充】

桑德兰4日向主持弹劾调查的国会众议院委员会提交补充证词，共3页，提及在波兰首都华沙一次会议间隙给乌克兰总统顾问安德里·叶尔马克捎口信。

他告诉叶尔马克：“美国可能不会恢复（对乌克兰）援助，除非乌克兰发布我们讨论数周的反腐败声明”。

桑德兰所提反腐败声明关联美国前副总统乔·拜登和儿子亨特。特朗普方面指认拜登父子卷入乌克兰腐败，7月25日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话时要求乌方调查。

拜登是2020年总统选举民主党籍竞选人，是特朗普的主要对手。民主党方面指认特朗普那次通话涉嫌滥用总统职权，不正当打压竞争对手，继而触发众议院启动对特朗普的弹劾调查，焦点是特朗普是否以军事援助换取乌方调查。

与泽连斯基通话几天前，特朗普下令冻结大约4亿美元对乌克兰军事援助，一段时间后放行。

【改说法】

桑德兰补充证词与先前说法有出入。他10月17日作证时说，没有“想起任何参与鼓励（乌方）调查拜登父子（的情况）”。他当时告诉调查人员，不知道特朗普想要乌克兰调查的贝里斯马控股公司关联亨特。亨特曾受聘那家乌克兰天然气企业。

就修改证词的理由，桑德兰说，最近公开的弹劾调查证词使他“恢复”一些记忆。那些证词来自美国驻乌克兰临时代办威廉·泰勒和前国家安全委员会俄罗斯事务顾问蒂姆·莫里森。

泰勒先前作证时说，桑德兰告诉他，乌方是否宣布启动调查将关联“所有事”，包括军事援助。

【受轻视】

白宫指认桑德兰证词破坏弹劾调查，认定他无法说明暂停发放对乌军事援助由谁下令，所说美方要求乌方发布反腐败声明关联发放军事援助同样只是“猜测”。

白宫发言人斯蒂芬妮·格里沙姆在一份声明中说，“总统没有做错任何事的事实”没有改变。

如果众议院通过对特朗普的弹劾动议，将交由参议院“审理”，以决定是否罢免总统。

共和党掌握参议院多数议席，对罢免特朗普兴趣不大。参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔5日说，他对弹劾调查的结局“相当肯定”，“它不会导致罢免，我认为那没有任何问题”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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