埃尔多安访美未定 要先与特朗普通电话

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安5日说，他将首先与美国总统唐纳德·特朗普通电话，之后再就下周是否访问美国做决定。

土耳其国家电视台报道，埃尔多安当天在议会告诉媒体记者：“我们会与特朗普通电话，然后据此做最终决定。”

应特朗普邀请，埃尔多安原定13日访问美国，但美国国会众议院上周表决通过两项议案激怒土耳其，土方多名官员4日“放风”，称埃尔多安可能取消定于下周的访美行程。

美国众议院议案分别认定土耳其在奥斯曼帝国统治时期大规模杀害境内亚美尼亚人构成“屠杀”，同时就土耳其在叙利亚东北部采取军事行动寻求制裁。土耳其政府承认造成亚美尼亚人大量死亡，但否认种族屠杀。

埃尔多安6日回应：“他们（美国人）在他们的国会做出决定，但那对我们无效。”

虽然土耳其近期与美国在不少问题上相背而行，包括坚持采购俄罗斯S-400防空导弹系统和越境打击叙利亚境内库尔德武装，但埃尔多安与特朗普私人关系看起来牢固。

德新社报道，土美两国总统10月6日通电话后，美方作出令人意外决定，撤走驻扎叙利亚东北部要冲的美军士兵，为土方部队后续行动“让道”，并抛弃了在叙一直协助美军打击“伊斯兰国”势力的库尔德武装。（田野）【新华社微特稿】

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