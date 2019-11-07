公民在墨遇袭身亡 特朗普督促墨向贩毒集团“宣战”

疑似贩毒集团武装分子4日在墨西哥北部袭击多辆汽车，致6名儿童和3名妇女死亡，多人受伤。死者为美国公民，其中大部分同时有墨西哥国籍。

美国总统唐纳德·特朗普敦促墨西哥向贩毒集团“宣战”，愿意为邻国提供帮助。

【妇孺遭袭】

数辆搭载平民的多功能运动型汽车(SUV)4日中午在墨西哥北部奇瓦瓦州和索诺拉州交界处一条公路上遭枪手袭击。社交媒体流传的一段视频显示，一辆汽车的残骸留在土路上，烧焦冒烟，可以看到弹孔。

9名死者是勒巴伦家族成员。死者罗妮塔·勒巴伦的家属告诉路透社记者：“妮塔和我的4个孙子孙女遭焚烧并中枪。”

亲戚胡利安·勒巴伦把袭击称为“屠杀”，说一些亲人被活活烧死。按照胡利安的说法，一些孩子有幸逃脱，失踪数小时后被发现。

暂时不清楚袭击者身份。墨西哥公共安全部部长阿方索·杜拉索说，疑似贩毒集团武装分子可能把这9人误认为袭击目标。

死者亲戚亚历克斯·勒巴伦说，他们这个家族在那里生活超过50年，没有人不知道；“知道是谁发动袭击是最恐怖的事”。

墨西哥最大贩毒团伙之一锡那罗亚集团时常在墨西哥北部活动，勒巴伦家族在奇瓦瓦州经常与贩毒集团冲突。

墨西哥检方正在调查一名嫌疑人，发现可能用于袭击的数支手枪和弹药。嫌疑人是一名男子，在索诺拉州阿瓜普列塔落网。

【美促“宣战”】

就9名美国公民遇袭身亡，特朗普敦促墨西哥向贩毒集团宣战，并愿意提供帮助，把贩毒集团“从地球表面抹去”。

他在社交媒体“推特”写道：“美国做好准备、愿意并且有能力介入，快速、高效把这事做好……贩毒集团庞大、强大，有时你们需要一支军队战胜一支军队！”

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔把特朗普所说帮助视为干涉内政，予以拒绝。他说“战争不理智，我们信仰和平”，“最糟糕的事是发起战争”。

美墨总统随后通电话，特朗普说愿意协助对方“确保袭击者受到法律制裁”。

路透社报道，美国毒品管制局和联邦调查局已经与墨西哥方面密切合作，以打击贩毒集团。

美国与墨西哥因为贸易、非法移民事宜关系紧张。在国际危机研究组织高级分析师法尔科·恩斯特看来，特朗普的“推文”暗示他可能就安全议题向墨西哥施压，以备战2020年美国总统选举。“如果他火力全开，正像我们看到针对非法移民那样，墨西哥政府几乎不可能坚持己方立场。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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