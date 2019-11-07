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土媒称美在叙利亚东部新建军事基地

2019年11月07日09:10  来源：新华网
 

　　土耳其阿纳多卢通讯社5日报道，美国开始在叙利亚东部产油大省代尔祖尔建设两处新军事基地。

　　阿纳多卢通讯社公布美军向那一地区调兵的视频。画面显示，大约300名美军以及装甲车、重型武器和弹药等开始向新军事基地所在区域集结。

　　报道说，新基地将与美军113保障旅部署的现有基地处于同一区域。不过，阿纳多卢通讯社报道没有得到美国方面的证实。

　　按美国官员最新说法，当前驻留叙利亚的美军人数与美国宣布从叙东北部边境撤军前相当，仍在1000人左右。

　　这些美军主要部署于叙利亚东部油田所在区域。叙利亚2011年爆发内战前，日均产油大约38万桶。美国总统唐纳德·特朗普先前说，希望让埃克森美孚公司等美国能源企业今后运营叙利亚的油田。

　　俄罗斯外交部副部长谢尔盖·韦尔希宁5日指责，任何企图强化美国在叙“非法军事存在”的行动均违反国际法，“不可接受”。

　　俄罗斯认定，美军派兵控制叙利亚油田，是为控制这一中东国家石油资源而采取的“土匪行动”。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫说，美方打叙利亚油田的主意“非法且狂妄”，叙利亚境内所有石油设施均应由叙利亚政府掌控。

　　土耳其上月发起“和平之泉”军事行动，越境进入叙利亚东北部打击得到美国扶植的叙库尔德武装。行动开始前，特朗普宣布从毗邻土耳其的叙北边境撤出美军，但美方后续向叙利亚东部油田区域增派兵力，声称旨在防止极端组织“伊斯兰国”卷土重来并夺取对油田的控制。

　　俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫敦促美军撤离，称“只有受到叙利亚政府邀请的俄军部队才算合法驻留叙利亚”。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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